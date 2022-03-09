藍營中生代不滿議員提名辦法 盼重擬公平機制

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨日前通過六都議員提名辦法，給予新人民調加權優惠，但這也引發黨內有意參選議員的中生代不滿，前國民黨智庫副執行長黃心華等人今天到國民黨中央黨部發表公開信，盼能重擬公平機制。

國民黨組發會表示，直轄市議員提名作業規定公布後，收到台北市黨部及幹部意見，希望除已制定鼓勵青年、新人參選的民意調查加權辦法，對於積極為黨服務貢獻的黨員，也應有肯定機制，以鼓舞黨員積極參與黨務工作。組發會目前正與相關直轄市黨部研議評估，期能在肯定幹部貢獻、強化黨內人才甄補及年底選舉當選極大化等原則下，與大家做充分溝通。

國民黨新北市議員擬參選人黃心華、簡皇譽今天下午到國民黨中央黨部前廣場召開記者會，會中發表與國民黨文傳會副主委黃子哲、國民黨前青年部副主任詹為元等人共同聯名，給黨中央的公開信。

他們希望對於曾經「為黨服務」、「為黨宣揚理念」、「揭弊監督民進黨政府」的人，經舉證後，初選民調應享有加權；以及初選民調的加權條件可以「很多元」，但是所有加權的總上限，應該訂在100%，不可浮濫超過。

黃心華表示，黨內有不少過去持續為黨奉獻的夥伴，在現行的提名特別辦法中，並無法獲得相關加權，同時該辦法也將造成初選只由「年齡」決勝負，不僅無法確保年底正式選舉時的席次極大化，也會讓已累積一定資歷、且長期為黨服務奉獻的人，感到心寒。

目前擔任國民黨三峽區黨部主委的簡皇譽則說，過去他擔任區黨部主委，不僅要張羅黨部大小開銷，同時也要對地方關係及黨務經營，投入勞力、心力和財力，但這些付出，完全沒有被現階段的提名辦法所採納，這樣未來要如何鼓勵更多的年輕企業經營者，持續協助國民黨在地方深耕。

黃心華和簡皇譽期盼年齡不要成為是否能被提名的唯一關鍵。

國民黨中常會2月16日通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，35歲以下青年，民意調查結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，得加權50%。另為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，也就是35歲以下又符合新人資格，最高得加權至100%。（編輯：黃國倫）1110309