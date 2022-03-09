人權會2022年策略計畫 陳菊：逐步奠定人權基礎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）人權會在2月通過「2022年策略計畫」，制定重點工作項目。人權會主委陳菊今天說，人權工作浩繁，應排列優先順序，逐步奠定促進及保障人權的基礎條件，確保社會公平正義實現。

國家人權委員會透過新聞稿指出，2月22日舉行委員會議討論通過「2022年策略計畫」，制定出111年重點工作項目，並歸類為三大目標、六大策略，持續推展人權業務。

陳菊強調，人權工作浩繁，應排列各項工作優先順序，逐步奠定促進及保障人權的基礎條件，確保社會公平正義實現。

人權會表示，三大目標包括：一、完備人權職權行使相關規範，持續進行系統性訪查研究、防制酷刑及人權研處專案，強化職權為弱勢發聲；二、立基國際公約，建立監測機制並公正評估人權落實情形，展現獨立專業角色；三、深化社會對話與人權議題研究，持續開展國際交流，扎根人權教育。

人權會指出，2022年六大策略則包括，第一、侵害人權事件處理：處理人權陳情事件；辦理國家防制酷刑機制訪視試行計畫；擇定專案議題持續辦理系統性訪查研究、人權問題研處專案，強化人權職權行使，保障弱勢。

第二、關注前瞻人權議題，促進人權保障：與相關團體、利害關係人辦理座談或訪談，蒐集意見，辦理專案報告，及持續專研前瞻性人權議題，提出政策或法令的具體建議，促進人權保障。

第三、落實國際人權公約：辦理人權公約國家報告的獨立評估意見及參與國際審查；建立身心障礙者人權的監測機制，展現人權機構獨立性與專業性，協助政府共同促進人權保障。

第四、深化社會對話：針對不同族群、人權議題與政府機關、民間團體合作，辦理相關論壇、研討會及推廣活動，加強社會對話與溝通，厚植人權理念。

第五、開展國際交流：辦理跨國合作，建立跨國交流機制，進行高階對話或人權議題交流。

第六、扎根人權教育：辦理人權影像教育、規劃相關課程與活動及出版專書，提升民眾對人權議題的重視並促進參與，推廣人權普世價值。（編輯：黃國倫）1110309