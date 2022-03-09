俄烏開戰台海情勢 國防部：未發現共軍異常調動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北9日電）針對俄烏戰爭及近期台海周遭情勢，國防部送到立法院的報告指出，拜登政府定期派遣艦船通過台灣海峽，研判共軍將在台灣周邊海、空域持續執行常態巡弋，未發現兵力異常調動。

立法院外交及國防委員會明天邀國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、國安局長陳明通等人報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」。

國防部報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭是冷戰後最大軍事衝突，對全球安全情勢影響巨大。國軍持續密切注意俄烏情勢變化，不斷提升不對稱作戰能力，鞏固全民心防及國軍士氣。

報告指出，美國近期公布「印太戰略報告」，強調與友盟共同維護台海和平穩定，藉由聯合演訓及台海巡弋等行動，彰顯維護「自由開放印太」戰略架構。

國防部指出，拜登政府延續自由開放印太戰略，部署航艦、作戰艦於西太平洋、東海及南海巡弋，定期派遣艦船通過台灣海峽，主動公布核潛艦從事印太巡弋任務，強化戰略嚇阻力量。友盟國家也以具體行動支持美國，於印太地區常態聯合演訓及巡弋，展現民主盟邦維護區域安全意志與力量。

談到中共可能行動，國防部表示，中共對俄烏戰爭始終強調「尊重主權領土完整，支持俄烏對話」，研判中共將在外交與經濟上持續支持俄國。現階段正值中共兩會期間，年底將舉行「20大」，對內以「維穩」為主要工作，研判共軍將在台灣周邊海、空域持續執行常態巡弋，未發現兵力異常調動。

至於國軍應處作為，國防部表示，將嚴密監偵掌控敵情、強化危機應處警覺、完備網路安全防護、整合全民動員總力、凝聚軍民心士氣、汲取俄烏戰爭經驗。（編輯：謝佳珍）1110309