蔣萬安：中常委選制要改變 遏止換票空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨中常委選舉換票、賄選傳言不斷，引發討論，國民黨立委蔣萬安今天說，黨中央要深刻檢討，拿出魄力與改革決心；他認為中常委的選制要改變，遏止換票的空間出現。

蔣萬安今天在接受網路節目專訪時表示，國民黨中常委選舉引起外界很多質疑與爭議，黨中央當然要深刻檢討，而黨中央在選舉過程中也曾承諾，對賄選、換票疑慮會嚴查嚴辦，那就要拿出魄力與改革決心，告訴大家具體改革方向是什麼。

蔣萬安說，選制他認為要改變，因為選制才會有換票的空間，所以當然要改變選制，遏止換票的空間出現，這些就是要即刻來做，就這麼簡單。

至於蔣萬安今天在立法院總質詢時，指行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌備詢時回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方隔空交火。對此，蔣萬安則說，這樣的比喻真的非常不倫不類。

蔣萬安指出，他是就事論事在談這次大停電的問題，蘇貞昌身為最高行政首長，應向民眾說清楚，保證接下來不要再發生大停電的問題，連經濟部長王美花都可以保證1年不停電，蘇貞昌為什麼不敢，難道蘇貞昌認為，保證不停電有這麼困難嗎。

談到自己的兵役受到外界關注，蔣萬安表示，他有當兵，1999年到成功嶺參加末代大專集訓，2003年也在成功嶺服役，因體位判定改服補充兵，這都符合國防部的規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安強調，每個人是否能保家衛國，不是只有拿服哪種兵役，作為單一評斷的標準，只要國家有危難時，他一定站上第一線，全力捍衛國家安全。

蔣萬安說，可預期大家喜歡討論他身世的問題，但對他來說，這不只是血緣關係，更重要的兩位蔣總統對這片土地有貢獻，很多民眾都很感念蔣經國，身為後人，他當然驕傲，過去好的歷史他希望保留與追隨，對於外界的批評，則是要在歷史中學到經驗，虛心接受願意改進。（編輯：蘇志宗）1110311