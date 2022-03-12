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英駐台代表肯定台灣人道援烏 盼民主國家更團結

2022/3/12 13:50（3/12 14:04 更新）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）俄烏戰爭持續，英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）今天表示，目前發生在烏克蘭的事情是悲劇，但他很高興得知台灣替烏克蘭所做的一切，尤其是有關人道方面的協助。

鄧元翰上午出席台北市政府在圓山風景區的植樹節活動，與台北市長室涉外事務總監周台竹共同植樹，活動後接受媒體聯訪。

談到俄烏戰事，鄧元翰說，目前發生在烏克蘭的事情是悲劇，且完全違反所有國際法、國際常規，並與聯合國憲章相違背。

但他表示，很高興得知台灣替烏克蘭所做的一切，尤其是有關人道方面的協助，而英國在人道方面也做了相當多努力，並以其他方式確保烏克蘭民眾有能力抵抗他們正遭遇的可怕事情。

鄧元翰指出，現在是非常艱困的時刻，全世界的民主國家更需要團結起來。他指出，台灣與英國一直都在合作，也有拓展新的領域，包含貿易、醫藥、科技及風電等等；他期盼疫情緩解後，能有更多英國訪團來台，尤其是國會團。

台灣除捐贈醫療物資至烏克蘭，外交部也透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，截至昨日善款已逾新台幣5億元。（編輯：郭無患）1110312

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