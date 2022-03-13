與梵蒂岡同步 台灣透過羅馬烏克蘭教堂援贈難民

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）為傳達「台灣與烏克蘭站在一起」，駐教廷大使李世明昨天前往羅馬的烏克蘭國家教堂，除代表台灣政府捐款，也為現場日夜忙碌的志工帶來補給品打氣。

李世明表示，知名大提琴家馬友友日前在俄羅斯駐美大使館前以獨奏傳遞和平祈願，強調「每個人都必須做些什麼」，駐教廷大使館將持續代表台灣為烏克蘭盡一份心力。負責神父聽到台灣已及時捐贈大批醫療物資和善款，當場感動高喊「Viva Taiwan」（台灣萬歲）。

位在羅馬西區的「聖索菲亞大教堂」（Basilica Minore di Santa Sofia）是烏克蘭在義大利的國家教堂，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，成為義大利人道援助烏克蘭的首要基地，任務包括募集運送愛心物資到烏克蘭，以及協助安置戰爭難民。

駐教廷使館官方臉書指出，烏克蘭教堂負責神父沙曼恆（Marco Yaroslav Semehen）對於台灣人的傾囊相助非常感動，他特別帶李世明到教堂內，一起頌念天主經，為烏克蘭人民與台灣人民祈禱，離去時還熱情比出加油手勢高喊「Viva Taiwan 」，為台灣加油打氣。

沙曼恆表示，台灣無私、慷慨的支持，將鼓舞烏克蘭人民持續為自由、民主及主權奮戰到底。

據義大利媒體報導，義大利擁有全歐洲最大的烏克蘭社群，有超過24萬烏克蘭人住在義大利。俄烏戰爭爆發後，羅馬的聖索菲亞大教堂成為媒體焦點，許多政界領袖、名人都以捐助或親訪教堂來表達「與烏克蘭站在一起」。

教廷官網「梵蒂岡新聞網」報導，教廷賑濟所所長約斯基（Konrad Krajewski）3月2日代表教宗前往聖索菲亞大教堂，捐贈第一批藥品物資，諸如消毒水、注射器、傷藥等。

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義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）則在3月6日前往聖索菲亞大教堂參加彌撒，表達義大利政府支持烏克蘭的立場。

梵蒂岡新聞網9日報導，已有16量大貨櫃車滿載物資從聖索菲亞大教堂出發，開往最多難民湧入的烏克蘭城市，包括利維夫市（Lviv）、特諾皮爾（Ternopil）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）等。不少物資外箱貼著以烏克蘭國旗為底色的黃藍標籤，上面有隻展翅的蝴蝶，象徵「自由之翼」。（編輯：蘇志宗）1110313