商總理事長：企業界盼5月開放國門、入境免隔離

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商業總會理事長許舒博（右）14日出席記者會時表示，工商團體代表日前跟蔡總統表達，希望在疫情緩合的情形下，能在5月全面開放國門，返國免隔離。中央社記者黃雅詩攝 111年3月14日

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）全國商業總會理事長許舒博今天出席一場記者會時透露，工商團體日前拜會蔡總統，希望在疫情緩和下，5月可以全面開放國門、返國免隔離；蔡總統對此相當重視，當場指示行政院副院長沈榮津將意見帶回去與院長蘇貞昌研議。

被問到全國工業總會爆發理事長王文淵與秘書長不合的茶壺風暴，許舒博說，他對工總內部情形不瞭解，但商總體系健全，絕不會發生秘書長未經他同意，就把公文發出去的事；他也對追問的媒體打趣說，「大家放心，我不會請辭」。

全國商業總會今天舉辦「第四屆品牌金箔獎」海外僑台商組徵件記者會。對於媒體詢問有關停電懲處事件看法，許舒博表示，他過去擔任立委，很瞭解台電，跳電不是用電不足的問題，但台灣電網很脆弱也是問題，政府應思考如何永備發電量，否則將來一樣會面對缺電、跳電問題。

許舒博說，大家都不喜歡核電核能，但這次核三廠的備載電源還是掛上去，因為沒有其他可以掛；台灣遇到乾旱，水力發電就掛不下去，台灣河流短小湍急，應思考怎樣留住夏季雨量運用，不要讓雨水一下就流到海洋去。

許舒博強調，工商企業界對用電較敏感，反映問題並無攻擊政府的意思，國家是一體的，大家應該一起承擔、一起走出去，不是誰說的就一定對；跳電不管是微幅或大面積都眾所不樂見，不能成為常態，有人為疏失該檢討，有機器設備問題就要汰換。

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許舒博表示，工商界日前跟蔡總統報告時，很多人都感嘆現在是「出得去、回不來」，因為外國不用隔離，回來關十天對企業就損失很大。

許舒博說，疫情期間台灣製造業很好，由於台灣沒疫情、上工率高，外國大量請台灣工廠代工，讓製造業突飛猛進；現在各國都開放了，製造業就沒那麼好過，工商界希望政府能跟著國際腳步，調整疫情管制措施。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110314