副總統：台灣有條件成為亞洲財富管理或投資中心

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（中央社記者溫貴香台北17日電）副總統賴清德今天表示，根據2021年德國安聯集團發布的全球財富報告，台灣2020年底人均總金融資產達13萬9000歐元，相當於新台幣432萬元，在全亞洲排名第二，僅次於新加坡。

他認為，在這種狀況下，台灣的確有條件可以成為亞洲的財富管理中心或投資中心。

副總統賴清德下午出席「2022財訊財富管理大獎頒獎典禮」致詞指出，恭喜每位得獎者及每家得獎金融機構，同時感謝他們在金融崗位上，克盡職責幫助消費者，並推動金融產業發展。

副總統說，去年台灣的經濟成長率突破了6%，2015年國民平均所得為2.28萬美元，去年已增至3.3萬美元。

他進一步表示，經濟成長、財富累積，自然會反映在金融資產上面，根據2021年德國安聯集團發布的全球財富報告，台灣2020年底人均總金融資產達13萬9000歐元，相當於新台幣432萬元，在全亞洲排名第二，僅次於新加坡。

副總統認為，在這種狀況下，台灣的確有條件可以成為亞洲的財富管理中心或投資中心。

他也提到，金管會之前通過了19項「財富管理新方案」，就是希望藉由政策的擬定與法規的鬆綁，讓大家能有更廣闊的空間往這個方向邁進。

副總統也勉勵大家，成為下一個階段台灣累積財富的種樹者、灌溉者，讓台灣更加繁榮發展。隨後，副總統頒發「最佳財富管理獎」及「最佳服務獎」予得獎機構及得獎人。（編輯：林興盟）1110317