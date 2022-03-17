國民黨考紀會查中常委賄選 立2案21日續查

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會今天開會邀被檢舉人到場說明；考紀會主委李貴敏說，目前有2件具名檢舉案成案，將繼續收集事證及邀被檢舉人說明，21日會再開會調查。

國民黨5日中常委選舉，過程中換票、賄選傳聞不斷，改革聲浪四起，黨主席朱立倫9日在中常會指示考紀會若2週內調查無結果，要將相關檢舉事證移送檢調單位調查。

國民黨考紀會今天邀請被檢舉的相關人士到場釐清狀況，李貴敏會後受訪表示，今天共有3名被檢舉人到場，由於時間有限，先針對賄選案進行調查，沒有觸及換票聯盟部分。

對於今天的調查狀況，李貴敏說，這次有5、6件匿名檢舉案件，但因沒有提出完整人證、事證、物證，所以不受理；她鼓勵民眾可以具名檢舉，讓這些案件還有被討論的空間，反則照規定將無法成案。

李貴敏指出，具名檢舉案件有2件，其中一案被檢舉人有1名，涉及到送錢與送禮，另一案則有多人被檢舉送禮，本著勿枉勿縱精神，將繼續收集事證及邀請被檢舉人說明，21日再開會繼續調查。

是否能在朱立倫下達的2週內、也就是23日前完成包括賄選以及換票的調查，李貴敏不敢打包票，她說，目前只有討論賄選，畢竟時間有限，而且事情要分輕重先後，但她也呼籲，希望大家把檢舉資料送到黨部檢舉信箱，如果光只有傳聞，考紀會很難辦案。（編輯：謝佳珍）1110317