日台協會調查 僅15%台灣人認為應親近中國

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（中央社記者游凱翔台北18日電）日本台灣交流協會今天發布「2021年台灣民眾對日本觀感民意調查」結果，有46%台灣民眾認為日本為台灣今後最應親近的國家，比例為歷年新高，而認為應親近中國的從31%降至15%，比例明顯下降。

日本台灣交流協會今天發布「2021年台灣民眾對日本觀感民意調查」第七屆民調結果，內容提到，在各年度的研究結果中，日本都是台灣民眾最喜歡的國家，在2021年度達到歷年新高；另外，中國與美國的排名雖然沒有變動，但兩者間的比例差距在2021年度逐漸縮小。

以各年齡層的結果而論，除了50至64歲民眾最喜歡國家為日本的比例小幅下降，整體而言，台灣民眾最喜歡國家為日本的比例仍持續上升。49歲以下、65歲以上的族群，皆有超過半數喜歡日本，又以30至39歲族群比例最高。相較2018年度，40至49歲族群成長幅度最高，上升16%。

另一個問題為「請問您認為今後台灣最應該親近的國家（或地區）是哪裡」，日台交流協會指出，46%的台灣民眾認為日本為台灣今後最應親近的國家，在2021年度的比例達到歷年新高。

反觀，認為應親近中國的比例在2021年度明顯下降，由31%下降至15%，和第1名的日本差距更從6%擴大至31%，也是首次降至第3名。而一直位居第3名的美國，於2021年度首次升至第2名，其比例較2018年度上升9%。

以年齡族群而論，2021度各年齡族群認為台灣最應親近日本的比例皆有明顯上升，其中以40至49歲民眾成長幅度最高，較2018年度成長17%，並超越20至39歲民眾成為比例最高的年齡族群。

針對「請問您對日本感覺親近嗎」的問題，日台交流協會表示，總體而論，2021年度對日本感覺親近的比例有回升，從原先2015年度81%下降至2018年度70%，今年再度回升至77%。若進一步觀察各年齡族群的年度變化，可發現20至49歲族群這次對日本的親近度達到歷年最高。

針對「請問您覺得現在的日台關係跟以前比起來如何」問題，日台交流協會說明，有65%民眾認為日台關係跟以前比起來變得更好，僅2%民眾認為日台關係變差，33%認為沒變化。若進一步觀察各年齡族群間變化，以49歲以下族群對日台關係變化較為樂觀，7成以上皆認為日台關係正逐漸變好。

最後一個問題為「請問您覺得日本是個可信賴的國家嗎」，日台交流協會表示，2021年度對日本的信賴程度和2018年度相比有明顯提升，60%民眾認為日本可信賴，創新高；8%認為不可信賴；33%持中立態度。

若進一步觀察各年齡族群年度變化，所有年齡族群對日本信賴度皆上升，其中30至39歲的族群首度超過7成。

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日本台灣交流協會指出，此調查委託台灣「東方線上股份有限公司」於2022年1月5日至20日期間，以20歲至80歲且居住台灣台灣民眾為對象，進行對日觀感民意調查（樣本數1068、抽樣誤差±3.06％、信賴度95％、20至49歲網路訪問、50至80歲電腦輔助電話訪問、不含離島）。

相較上屆（2019年）結果，台灣民眾對日本的好感度、信賴度有所成長，對目前及今後的日台關係也抱持著更為正面的態度。（編輯：翟思嘉）1110318