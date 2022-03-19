賴副總統：國人努力守住疫情 經濟成長表現良好

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副總統賴清德（中）19日走訪台東，赴卑南鄉南清宮參拜時發表談話表示，因為守住了疫情，也守住了經濟，台灣已連續20幾個月外銷正成長，2021年經濟成長表現良好，是亞洲四小龍第一。中央社記者盧太城台東攝 111年3月19日

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）副總統賴清德今天到台東卑南鄉南清宮參拜時表示，由於台灣每一個人的努力，讓國際社會看見台灣的防疫表現及經濟成就，去年經濟成長表現良好，是亞洲四小龍第一。

賴副總統今天在立委劉櫂豪陪同下先去台東大學附屬體育高級中學關心學生練習狀況，並勉勵學生爭取好成績，接著前往卑南鄉信仰中心南清宮參拜。賴副總統除了向保生大帝祈求地方平安，也祈願國家風調雨順，讓疫情早日過去，地方繁榮發展。

賴副總統說，因為守住了疫情，也守住了經濟，台灣已經連續20幾個月外銷正成長，去年經濟成長表現良好，是亞洲四小龍第一。此外，國民所得已達3萬3000多美元，台灣經濟發展得好，創造許多投資，也增加許多就業機會，人民薪資逐漸提高。

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賴副總統也談到，這次俄羅斯侵略烏克蘭，美國總統拜登（Joe Biden）在第一時間指派代表團前來台灣，讓社會了解美國堅定支持台灣。事實上，台灣與美國共享民主、自由、人權等普世價值，美國也向國際社會傳達了，將與日本、印度、澳洲及台灣共同合作，維持亞太地區的和平穩定。

賴副總統傍晚在劉櫂豪陪同下，前往成功柑橘健康種苗場視察，兩人一同嫁接屬於柑橘類的文旦種苗，隨後則步行前往植樹區，並在園主的教學下，一同種下臍橙幼苗，也盼望更多人能夠一起來認識台東優質的農特產品。（編輯：謝雅竹）1110319