傳5月宣布參選台北市長 蔣萬安：黨部有妥適規劃

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（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨立委蔣萬安傳出將在5月黨內市議員初選結束後，宣布參選台北市長。蔣萬安今天受訪並未否認，他表示，相信中央黨部、市黨部有最妥適規劃，議員初選完成一個段落，相信會進入下一個階段期程。

由於媒體民調顯示台北市長柯文哲施政滿意度敬陪末座，媒體今天頻頻追問蔣萬安，若選上台北市長能否翻轉施政。

不過，蔣萬安並未鬆口參選與否，強調是台北市民要求高，市府應在各方面扮演積極角色。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行精神衛生法修法公聽會，蔣萬安赴公聽會發言前接受媒體訪問，談及選舉議題。

媒體詢問，蔣萬安是否在5月市議員初選結束後宣布參選台北市長。

蔣萬安表示，他相信國民黨中央黨部、台北市黨部有整體評估，並有最妥適規劃，以議員提名為優先是很好的方向；議員提名初選完成一個段落，他相信會進入下一個階段期程。

聯合報六都市長民調顯示，台北市長柯文哲滿意度是最後一名。蔣萬安表示，台北市歷任市長對城市都有付出和貢獻，市政建設是一棒接一棒，台北市身為首善之區，這幾年都有進步，但相較其他五都大規模成長，若台北市進展有限，就會看起來一成不變。

蔣萬安指出，台北市民自我要求高，檢驗跟監督標準高於其他城市，如交通問題、長照資源不足、老舊建物、後疫情時代經濟，地方政府應採取更積極行動回應民眾期待。

蔣萬安也提到，文山區再興社區女兒牆崩落意外，除了要追究倒塌原因是否屬違建，也凸顯台北市老舊建物居六都之冠，其實大家希望看到的是都更與危老重建，但問題根本在於行政程序冗長，呼籲應加速行政審查並解決民眾迫切問題。

民進黨跨派系議員參選人希望衛生福利部長陳時中擔任台北市選舉母雞，媒體詢問蔣萬安是否願意擔任國民黨的「最強母雞」。

蔣萬安表示，這是民進黨內部的事情，但以他角度而言，他會維持一貫態度，為民發聲強力監督，在地方積極解決民眾問題。（編輯：蘇龍麒）1110321