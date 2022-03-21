劉建忻：公務員兼職開放程度 修法時可討論

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（中央社記者陳俊華台北21日電）北市交大員警石明謹任球評，遭判降一級改敘、罰款新台幣20萬元，讓公務員兼職議題引發討論。考試院秘書長劉建忻今天說，問題本質是是否接受公務員兼職，開放程度則可在立法院修法時討論。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫。

台北市警察局交通警察大隊員警石明謹未經許可擔任足球球評，懲戒法院一審判降一級改敘，併罰款20萬元；石明謹也透過聲明指出，3月底將提前退休離開警察工作，讓公務員兼職議題引發討論。

國民黨立委葉毓蘭質詢時說，公務員服務法是否已脫離時代、趕走優秀人才？當球評有什麼會「嚴重損害政府信譽」？如果警察去幫酒店圍事、與徵信業者合作，才是要打擊的。

周志宏答詢時表示，公務員服務法限制公務員兼職，至於懲戒的要件，是積極行為有違法失職，或是非職務上行為對政府信譽造成影響，但前提是公務員違法或有相關失職行為才會受懲處。兼職規定是希望公務員專心致力於工作，但也不是完全不能兼職，有些兼職只要經過機關事前許可就沒問題。

周志宏也說，這次公務員服務法修法已全盤檢討、適度放寬，就社會輿論來講，對於公務員兼職有不同評價，立委提到的是比較特殊的案例，機關認為其行為已違反公務員服務法規定；至於兼職規定要放寬到什麼幅度，在立法院審議過程可以來討論。

國民黨立委林思銘指出，針對國手已經修國家體育法，放寬具公務員身分且曾任國家代表隊的選手可接商業代言；但這恐產生差別待遇問題，未來應就公務員兼職，有明確規定。

劉建忻表示，國體法是針對國手的特殊狀況，因為他們在土銀裡的工作，就是進行體育活動；但考試院不會針對個案、單一類別；雖然看起來不影響本業，斜槓人生也值得欽佩，但問題本質是，是否接受公務員兼職。

劉建忻說，公務員雖然有上下班、休假，但政府整體運作常要因應緊急狀況，人民有需要、社會有狀況時，就不可能說下班一定是下班、休假就是休假，如果有緊急需要服務，又跟斜槓人生時間衝突時要怎麼處理？是管理上的難度。

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民進黨立委江永昌則問，公務員可不可以買賣或發行數位資產NFT、可不可以錄Podcast等新工作型態。周志宏說，正在研究中；劉建忻則表示，因為社會形態變化，讓工作樣態很難一刀切這樣可以、那樣不行，的確有它的難度。

劉建忻說，這件事還是要思考，要不要開放公務員兼職、要開放到什麼程度；兼職部分，原則上還是希望公務員可以專心本務，如果大家認為要開放兼職，修法時要做討論、抉擇。（編輯：蘇龍麒）1110321