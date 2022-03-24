陳明通：中國若犯台絕對全面性 台灣必須料敵從寬

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國安局長陳明通今天表示，中國從俄烏戰爭學到很多東西，雖然中國愈來愈不容易輕易發動戰爭，但「不動則已，要動絕對是全面性」，也一定比過去有更多準備，台灣必須料敵從寬，且要有戒慎恐懼之心。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、國防部、外交部、大陸委員會、行政院國土安全辦公室等單位，專案報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。

陳明通答詢指出，俄烏戰爭給予台灣很大啟發，國防部等單位都在重建所有抵抗機制，「我相信北京也看得到」。

中國觀察這場戰爭也學到很多東西，陳明通強調，中國雖然愈來愈不容易輕易發動戰爭，但北京會去思考發動戰爭的正當性，同時北京「不動則已，要動絕對是全面性的」，也一定比過去有更多萬全準備，台灣必須料敵從寬，不能鬆懈，不管是關鍵基礎建設、戰力及心理建設等，都要有戒慎恐懼之心。

民進黨立委趙天麟指出，外界在俄羅斯入侵烏克蘭後，有關美中關係有兩種看法，一是聯中制俄的季辛吉路線復活；二是美國總統拜登正告中國國家主席習近平，美國對印太戰略、台海和平穩定堅持不改變，任何一方都不能改變現狀，歐洲外委會也通過印太安全報告，關切台灣領土完整性。

趙天麟質詢陳明通，這是兩種截然不同思維，國安局推測天秤將往哪邊靠；陳明通認為，拜登很清楚地告訴習近平，中國不能在軍事及經濟上援助俄羅斯，否則制裁也將波及中國，因此這很難說是「聯中制俄」。

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同時，中國在愈來愈多的場合，例如APEC、G20等都被問到有無軍援俄羅斯，陳明通說，中國立場是尷尬的，且拜登更稱蒲亭為戰犯，中國在道義上將愈來愈站不住腳。

陳明通指出，對台灣來說，中國對台進行很多認知作戰，例如「今日阿富汗，明日台灣」、「今日越南，明日台灣」、「今日烏克蘭，明日台灣」等，這些都是認知作戰；美方也派遣特使團來台灣，表達對台灣的支持「堅若磐石」，台灣也深刻瞭解一定要有防禦及抗敵決心，不能敵人打進家園，自己卻不站起來抵抗。（編輯：郭無患）1110324