林鶴明：藍議員不排斥同台柯黃 是蔣萬安隱憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨副秘書長林鶴明今天說，藍營議員不排斥跟台北市長柯文哲、副市長黃珊珊同台，這就是立委蔣萬安的隱憂；他也認為，柯文哲是民眾黨的台北市長，若提名一個不是民眾黨的黃珊珊選北市，這是很不負責任的提名方式。

林鶴明說，民進黨台北市長候選人目前還在徵詢中，現在選舉態勢變化非常快，民進黨有自己的節奏，黨主席、選對會、工作小組等等，都已經開始在徵詢多方意見。

林鶴明今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，談到台北市長選舉可能呈現「三腳督局面」，以及蔣萬安、衛福部長陳時中、黃珊珊三人民調變化。林鶴明說，柯文哲身為台北市長，在任內端出市場改革等政績，進而使黃珊珊具有執政優勢，也讓她的民調具有一定的底氣。

不過，林鶴明認為，柯文哲支持者雖然很死忠，但柯粉不等於珊粉，因為黃珊珊是親民黨籍，不是民眾黨，且過往擔任議員時還有新黨背景，因此柯粉是否等於珊粉，從目前結構來看，還有待證實。

林鶴明認為，柯文哲是民眾黨的台北市長，若提名一個不是民眾黨的黃珊珊，「代表民眾黨要失去台北市的政權嗎？這是很不負責任的提名方式」。

林鶴明表示，民眾黨其實也可以跟親民黨共同提名，雖然談這些還言之過早，但民眾黨目前在台北市執政，卻沒提出自己的候選人，這也是民眾黨支持者支持黃珊珊比例出現落差的原因。

談到藍營議員鍾沛君網路節目第一集找柯文哲一事，林鶴明指出，如果藍營議員開的節目第一集是找柯文哲，而不是蔣萬安，且藍營議員都不排斥跟柯文哲還有黃珊珊同台時，這就是蔣萬安的隱憂。

另外，對於民進黨年底布局，林鶴明表示，民進黨內有選對會，選對會第一波提名已將執政縣市提名，之後會針對沒有執政的縣市進行第二波提名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨日前傳出，北北桃提名將在6月後處理，林鶴明表示，提名本就需要大家不斷交換意見，2014年時，柯文哲與民進黨的整合是在8月才完成，3、4個月就可以打到很激烈，更何況現在還不是選戰的最後階段。

被問到「如果民進黨在2022年底選舉席次不如國民黨，蔡英文是否會辭去黨主席，改由陳建仁擔任？」林鶴明則說，民進黨不會輸，「這是有創意的假設，但這件事不會發生」。（編輯：林興盟）1110324