慶台梵建交80週年 駐教廷使館種和平橄欖樹

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3株橄欖樹都掛上標示建交80年的台梵國旗紀念徽章，以及代表烏克蘭國旗的藍黃絲帶。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月27日

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）慶祝台灣與教廷建交80週年，駐教廷大使李世明昨天與義大利知名聖母朝聖地總主教達爾欽（Fabio Dal Cin）共同栽種3株象徵和平的橄欖樹，祈求台海和平、台梵邦誼永續、烏克蘭戰事平息。

駐教廷大使館臉書貼文指出，今年是中華民國與教廷建交80週年，李世明與義大利重要朝聖地「洛雷托聖母之家」（Santa Casa Loreto）總主教達爾欽及神父裘唐諾（Bernardino Giordano），在館長職務宿舍庭院共同種植來自朝聖地的3株橄欖樹，橄欖樹在聖經中象徵和平意義。

達爾欽為活動降福時表示，致贈3株橄欖樹有很深的天主教意涵，因為數字3在教會代表「三位一體」（聖父、聖子、聖神）。

李世明表示，這次植樹也有三層意義，首先透過橄欖枝象徵的和平意涵，期盼台海及世界和平，其次今年適逢台梵建交80週年，雙邊關係需細心呵護，盼如橄欖樹般蓬勃發展，最後是表達台梵共同對烏克蘭的支持。

儀式後，達爾欽與李世明共同在3株橄欖樹掛上標示建交80年的台梵國旗紀念徽章，以及代表烏克蘭國旗的藍黃絲帶。

駐教廷大使館臉書指出，駐教廷大使職務宿舍內另供奉一尊相同比例仿製的「洛雷托聖母像」，該聖母像是達爾欽去年親贈並降福的，盼聖母慈愛光輝庇護台灣人民。

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義大利洛雷托聖母之家相傳是聖母瑪麗亞在耶穌降生地拿撒勒（Nazareth）的房舍，13世紀時擔憂戰亂破壞，將磚瓦拆卸，搬到義大利重組。另有一說房舍是天使搬運而來，因此獲得「飛屋」美名，洛雷托聖母也被封為航空界的主保聖人。

台灣苗栗擁有亞洲唯一獲教廷授權的復刻版洛雷托聖地，達爾欽2019年8月訪台時曾到苗栗參訪。前副總統陳建仁2019年10月訪問教廷時，也曾特別到距離羅馬約3小時多車程的義大利洛雷托聖母之家朝聖。（編輯：蘇志宗）1110327

駐教廷大使李世明（中）昨天與義大利知名聖母朝聖地總主教達爾欽（右）共同栽種3株象徵和平的橄欖樹，祈求台海和平、台梵邦誼永續、烏克蘭戰事平息。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月27日