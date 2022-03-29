329青年節 國民黨團籲重視青年低薪及學貸負擔

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（中央社記者王承中、王揚宇台北29日電）國民黨團書記長萬美玲今天表示，大學畢業生平均薪資10年只緩步成長11%，改善年輕人低薪及負擔應從就學開始，盼學貸能免息。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，學貸已是低利率，政府無條件補貼恐造成學貸用途質變。

329青年節，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長陳以信及國民黨立委林奕華等人今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，總統蔡英文曾在106年說過要改善青年低薪情況，但5年過去，年輕人低薪情況依舊嚴重，蔡總統承諾已經跳票。

曾銘宗指出，今天是329青年節，國民黨團鄭重要求總統履行106年所做的承諾，督導行政院，拿出具體措施、解決方案，改善年輕人低薪情況。

萬美玲表示，109年大學畢業生平均薪資只有新台幣2萬9819元，但10年前的大學生畢業生平均薪資有2萬6455元，10年內只有緩步成長11%。國民黨團主張，改善年輕人低薪和負擔壓力，必須從就學時期給予支持，希望所有學貸都能夠免息。

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記者會後，曾銘宗在出席立法院院會時，也向列席備詢的行政院長蘇貞昌表達國民黨團的訴求。蘇貞昌表示，政府對年輕人做很多，包括加薪及減低負擔等，若還有還可做的，請多指教，他願一起為年輕人努力。因升息而受衝擊的學貸貸款戶，看要怎麼樣給予補貼，會責成教育部考量。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在接受中央社記者訪問時指出，台灣的學貸不到1%的低利率，真正有困難的學生也不會被刁難，政府用無條件補貼的方式可能造成學貸用途質變，這一點是教育主管機關和銀行都有注意到的現象。（編輯：翟思嘉）1110329