台灣加入原民經貿合作協議 與紐澳加同為創始成員

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（中央社記者黃雅詩29日電）外交部今天宣布，台灣已正式加入「原住民族經濟貿易合作協議」，與紐西蘭、加拿大及澳洲共同成為創始成員。

外交部發布新聞稿指出，原住民族委員會主委夷將．拔路兒3月23日向紐西蘭毛利發展部遞交加入「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）書面意向書，獲得紐西蘭毛利發展部確認收訖。

外交部指出，紐西蘭今天公告，依IPETCA規定，已獲4個經濟體加入，IPETCA正式生效，台灣、紐西蘭、加拿大及澳洲共同成為IPETCA的創始成員。

外交部指出，紐西蘭去年主辦「亞太經濟合作會議」（APEC）時，積極推動原住民族經濟及貿易合作，且為進一步提升原住民議題的國際能見度，自去年4月起邀請包括台灣在內，同樣重視原住民族經濟賦權的APEC經濟體加入IPETCA諮商。

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台灣由原住民族委員會、外交部及經濟部共同參與IPETCA諮商，歷經近8個月密集諮商後，IPETCA於去年12月中旬完成諮商，開放APEC會員經濟體、WTO會員及其他經濟體加入。

外交部指出，IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制；象徵台灣與紐西蘭、澳洲、加拿大致力提升原住民族經濟權利的共同承諾。未來台灣將繼續與合作夥伴攜手推動原住民族經濟賦權議題，並樂見有更多成員加入IPETCA機制。（編輯：黃國倫）1110329