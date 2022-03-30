蔣萬安：北市長選情艱困 國民黨要打團體戰

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國民黨立委蔣萬安30日在立法院表示，年底台北市的選舉對國民黨來說非常艱困，國民黨一定會打一場團體戰，絕對會做最好的準備，將團隊的戰力發揮到極致。中央社記者裴禛攝 111年3月30日

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（中央社記者王承中台北30日電）台北市長選舉熱門人選、國民黨立委蔣萬安今天表示，年底台北市的選舉對國民黨來說非常艱困，國民黨一定會打一場團體戰，絕對會做最好的準備，將團隊的戰力發揮到極致。

九合一大選11月舉行，蔣萬安昨天表示，這次國民黨在北市面臨兩面作戰，他會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻。由於近期蔣萬安民調持續遭拉近，台北市的國民黨基層出現集體焦慮，擔憂年底選戰恐無母雞帶隊。

蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪時再度針對年底台北市選戰表示，面對中央是民進黨執政，地方是民眾黨執政，年底台北市的選舉對國民黨來說非常艱困，國民黨一定會打一場團體戰。

他說，絕對會做最好的準備，將團隊的戰力發揮到極致。

媒體詢問，衛福部長陳時中宣布要戒菸，外界解讀是為選舉考量。蔣萬安表示，他相信健康才是陳時中戒菸的唯一考量，因為沒有什麼比身體健康最重要。

媒體追問，本土疫情似乎有升溫趨勢，是否影響陳時中參選的布局。另外，綠營支持者也在拱前交通部長林佳龍出馬角逐台北市長。

蔣萬安指出，這屬於民進黨內部的事情，他不方便做評論。但他表示，基層民眾很關心疫情可能再起，指揮中心應提高第三劑疫苗施打的覆蓋率，特別對於長者，可透過政策引導提高疫苗施打覆蓋率，同時也要趕快規劃邊境解封後的因應對策。

媒體詢問，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊遭爆未遵守防疫規範，蔣萬安指出，一切都應該依照中央流行指揮中心的相關規定，他身為公眾人物、民意代表，會要求自己與團隊謹慎，跑行程一定以最高標準，更嚴格遵守指揮中心相關防疫規定。（編輯：翟思嘉）1110330