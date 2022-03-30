讓善持續循環 再有台灣企業捐贈關島醫療資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）捷格科技今天贈予關島紀念醫院智慧醫療平台，協助遠端照顧慢性疾病患者，也感謝美國去年捐贈台灣COVID-19疫苗。這是近期繼正昕及匠鑠後，再有台灣企業對關島展現「台灣能幫忙」的精神。

透過中華民國駐關島辦事處引介，捷格科技（JAG）與關島紀念醫院2月簽署捐贈智慧醫療平台JAG TeleCare的備忘錄，以感謝美國去年捐贈台灣總計400萬劑莫德納（Moderna）疫苗，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

捐贈典禮今天透過線上舉行，關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）、關島紀念醫院院長波沙達斯（Lillian Perez-Posadas）、中華民國駐關島辦事處處長陳盈連，以及捷格科技董事長左典修、關島台灣辦事處處長嚴樹芬等分別在關島與台灣兩地出席。關島台灣辦事處並代表關島紀念醫院贈予捷格科技感謝狀。

陳盈連致詞時表示，辦事處2020年10月恢復設處後，已代表政府贈予關島4台熱像體溫顯示儀、20萬片醫療用口罩以及900份防疫包，也協調正昕、匠鑠兩家企業捐贈價值新台幣94萬元的個人防護用品，協助關島紀念醫院抗疫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳盈連指出，捷格科技捐贈智慧醫療平台，再次展現台灣能幫忙且正在幫忙的精神，辦事處將持續與關島政府合作，讓「善的循環」溫暖茁壯。

葛瑞羅致詞時，感謝駐關島辦事處居中協調，促成捐贈，協助深化台灣與關島的醫療合作關係。她也對台灣協助關島度過疫情難關致上誠摯謝意，並表示，未來期盼繼續與駐關島辦事處合作，守護關島人民的健康福祉。（編輯：馮昭）1110330