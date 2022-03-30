被點名選新竹市長？羅秉成：我話已經講死了

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（中央社記者賴于榛台北30日電）外傳行政院發言人羅秉成被新竹市長林智堅點名接棒參選，羅秉成今天表示，他與林智堅是好友，但從未被親自詢問過此事，而他話已經講死了，過去沒有選舉這一站，未來也不會有。

民進黨新竹市接棒人選未定，外傳林智堅向民進黨立院黨團總召柯建銘推薦羅秉成。羅秉成今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時被問及此事，他說，兩人是好朋友，但林智堅從未就此事親自問過他。

羅秉成說，過去在新竹擔任律師，得到支持、有案子可接，他很感謝新竹這片土地，新竹也是個好地方，對台灣來說經濟及戰略位置都很重要，但他話已經講死了，過去沒有選舉這一站，未來也不會有。

他也透露， 過去不是沒有新竹市相關的選舉邀約機會，但經思考，人生不需要選舉這一站，如同行政院長蘇貞昌所說，「已經不會癢了」，選舉不在他的選項內，希望首份與最後一份工作都是律師。

羅秉成也笑說，有個朋友覺得他講得太絕，這樣講會連總統都不能選，沒有留下彈性。

他表示，以擔任律師為榮，律師是他的終生職，哪怕以後不是開事務所，只要是為了平反冤案，都會繼續協助類似議題。

另外，觀眾在專訪中也提問，怎麼看特赦前總統陳水扁的議題，羅秉成則表示，特赦是總統職權，他不會表示意見，且特赦前提是判決確定。（編輯：楊凱翔）1110330