台鐵工會響應五一休假 王國材：不加班影響大籲三思

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（中央社記者郭建伸台北7日電）台鐵企業、產業工會成員響應參與「五一依法休假」，外界評估恐衝擊連假疏運。交通部長王國材今天表示，祝勞工五一勞動節快樂，但民眾會不大快樂；台鐵以服務乘客為主，不加班影響非常大，呼籲再思考一下。

立法院交通委員會今天審查國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案，王國材接受媒體訪問。

媒體詢問，台鐵企業工會發起「五一依法休假」，台鐵產業工會也響應，預估上萬人連署，恐影響連假疏運，詢問王國材看法。

王國材表示，依照勞動基準法勞工五一勞動節可以不要上班，「祝他們五一勞動節快樂」，但民眾會不大快樂，會再請他們思考一下；雖然是屬於勞工的節日，但台鐵勞工以服務乘客為主，不加班的影響非常大。

王國材表示，如果台鐵公司化是為了落實台鐵安全的基礎工作，他非常期待與工會、台鐵同仁面對，還沒共識的地方，就用理性達成共識。

王國材提到，4月2日與太魯閣號罹難者家屬會面時，家屬曾講過，認為交通部把徹底改革的法案送到立法院，但過去都沒有成功，不知道能不能走下去，而他這邊一定會走下去，希望所有立委都支持。

提及4月1東南水泥發生工安意外導致台鐵、高鐵停駛，王國材表示，台鐵跟高鐵目前都在計算損失，東南水泥施工計畫沒遵守高雄市府同意的方案，他要求一定要求償到底。（編輯：趙蔚蘭）1110407