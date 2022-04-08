NCC：新聞產業研究 電信技術中心非外行

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（中央社記者賴于榛台北8日電）民進黨立委林楚茵今天質疑，NCC委託財團法人電信技術中心進行新聞產業調查，是「外行研究內行」。NCC解釋，電信技術中心是政府政策智庫，也有媒體研究能量、並非外行，且標案皆依法進行。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。林楚茵關心「台版媒體議價機制」進度，質疑國家通訊傳播委員會（NCC）花新台幣750萬招標產業調查，得標單位卻是電子技術專長的電信技術中心，有外行研究內行、打假球之嫌。

NCC主委陳耀祥解釋，媒體議價機制目前由行政院包含文化部、公平會等跨部會小組處理中，因媒體包含平面、電子與網路，最終要以媒體議價法或媒體競爭法來處理，尚在討論中，必須先等新聞產業研究調查報告出爐。

陳耀祥說，電信跟媒體在數位匯流時代不能一分為二，沒有外行領導內行的問題，電信技術中心屬於政府政策智庫角色，名稱雖為電信技術中心，但不論通訊、傳播、網路等都有相關人力，具有媒體研究能量，在數位通訊傳播法草案上也有協助。

陳耀祥表示，NCC未與電信技術中心套招進行媒體產業調查，此標案本來就是按照法定程序處理。

公共工程委員會主委吳澤成則說，採購案與廠商的資格能力本來就須相當，立委若有疑問，工程會可以啟動既有機制了解情形。（編輯：林克倫）1110408