俄烏戰爭經驗 美前國防次長：助台不對稱防禦

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美國前國防部政策次長佛洛諾伊表示，從俄烏戰爭學到的是美應協助台灣能不對稱防禦，讓中國難以攻下台灣。她也提到總統蔡英文透過這場危機讓民眾了解捍衛民主自由的重要並做好準備。（截自大西洋理事會研討會網頁）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年4月12日

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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國前國防部政策次長佛洛諾伊今天表示，從俄烏戰爭經驗來看，美應協助台灣不對稱防禦，讓中國難以攻下台灣。她也提到總統蔡英文透過這場危機，讓民眾了解捍衛民主自由並做好準備的重要。

3月初才參與美國總統拜登（Joe Biden）指派的跨黨派資深代表團訪台的佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）表示，蔡總統正利用烏克蘭遭到俄軍入侵危機，讓民眾了解捍衛民主、自由的重要性，當奮勇抵禦入侵時能激發國際社會難以置信的團結支持。不論是在不對稱防禦的花費、改革後備力量，還是組建平民動員機構，蔡總統向她的民眾傳達準備就緒的重要性。

佛洛諾伊今天出席華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）一場談烏克蘭危機對台灣啟示的研討會時指出，從烏克蘭對抗俄羅斯入侵所學到一課是美國需要協助台灣進行不對稱防禦，讓中國難以攻下台灣。

佛洛諾伊指出，必須讓台灣有能力減緩任何入侵，讓對方付出代價，並讓對方難以達成。若武力確實抵達台灣，也能進行有組織的對抗，並爭取時間讓國際得以回應並協助台灣對抗無端的入侵。

這意味台灣的部分國防支出、正在培訓的內容應重新定位，美國也應對在「外國軍事銷售」（FMS）提供的項目重新定位，以及協助一般民眾組織動員以在必要時進行抵抗。

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曾任前美國總統歐巴馬（Barack Obama）國安顧問的瓊斯（James Jones）則提到，中國國家主席習近平必然會十分關注俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的下場，究竟被視為一個重要國家的領導人還是會成為戰犯？蒲亭的下場將會形塑習近平的反應。

至於台灣，瓊斯則認為從俄烏戰爭的經驗來看，美方必須確保立場沒有被誤解也沒有弱點，因此必須盡可能鞏固關係，並確保台灣有能力自我防衛。重要的是讓習近平明白軍事選項不符合其最大利益，美國應當更積極主動傳遞這個訊息。（編輯：韋樞）1110412