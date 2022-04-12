家用快篩試劑將降價 國民黨團要求應在百元內

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衛福部長陳時中說，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。對此，國民黨立法院黨團書記長萬美玲（圖）12日舉行記者會指出，衛福部公文指快篩試劑製造成本為59元、進口為95元，國民黨團要求，快篩試劑每劑售價應在100元以下。中央社記者徐肇昌攝 111年4月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）衛福部長陳時中今天表示，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。國民黨團書記長萬美玲指出，衛福部公文指快篩試劑製造成本為59元、進口為95元，國民黨團要求快篩試劑每劑售價應在100元以下。

針對家用快篩試劑的合理價格，陳時中今天表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑200元以下。

國民黨立法院黨團書記長萬美玲、副書記長吳怡玎及國民黨立委林奕華今天在立法院召開記者會。萬美玲表示，陳時中的回應非常沒有誠意，在與病毒共存的後疫情時代，快篩試劑將是民眾生活必需品，將增加民眾開支，國民黨團要求每劑售價應在100元以下。

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萬美玲指出，陳時中提到台灣人口少，市場少，價格很難壓下來，但以新加坡為例，人口、市場都比台灣更少、更小，但快篩試劑售價就可以控制在100元，沒有道理台灣的價格不能降下來。

萬美玲表示，快篩試劑的成本價約40至60元，衛福部行文給教育部指出，現在在台灣專案製造的快篩試劑，一劑成本是59元，進口價格則是95元。國民黨團要求，請陳時中把快篩試劑的購買價格透明化，必須壓在合理的價格100元以下。（編輯：張均懋）1110412