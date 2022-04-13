南非駐處代贈曼德拉基金會珍貴史料 盼深化交流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）駐南非代表賀忠義12日代表東吳大學及台灣民主基金會，捐贈東吳大學1993年頒授南非前總統曼德拉榮譽法學博士學位證書及活動照片等史料。台灣民主基金會同時捐贈有關台灣民主進程英文書籍予曼德拉基金會。

賀忠義首先感謝東吳大學校長潘維大及同仁多年來細心保存曼德拉（Nelson Mandela）相關史料，讓代表處可於近30年後將史料捐贈予曼德拉基金會運用，深具意義。

曼德拉不僅對南非，對全世界人民都具深遠影響。他在1993年時以南非執政黨（ANC）主席身分訪台，該次訪問更為台灣與ANC未來交流合作奠立基礎，也代表兩國間的深厚情誼。台斐兩國共享民主、自由及人權等價值，正是曼德拉終身致力實現的重要價值。

此外，為與南非分享台灣民主進程，台灣民主基金會這次也特地捐贈一批介紹台灣民主化的書籍與期刊予曼德拉基金會保存分享，盼未來兩基金會可在其他議題及領域合作交流。

「將我們分開的並非我們在種族、宗教或文化上的不同。我們享有自由後，自此只有一種分別，那就是珍惜民主與不珍惜民主的分別」。賀忠義引用曼德拉名言，呼籲各界應緬懷曼德拉生前為人權與平等奮鬥的精神，繼續向前，為打造一個更美好的世界而努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘維大對出席本次贈交典禮感到榮幸，東吳大學為亞洲第一個頒贈曼德拉榮譽學位的大學。東吳大學推崇曼德拉對世界人權與自由的貢獻，因此曾舉辦馬拉松及音樂會等活動紀念曼德拉。

台灣民主基金會主任劉燕秋指出，基金會與數名南非諾貝爾和平獎得主，包括榮譽大主教屠圖及前總統戴克拉克等淵源甚深，感謝代表處透過本次活動為兩基金會建立聯繫。（編輯：周永捷）1110413