國軍將與美軍士官交流 提升聯合作戰能力

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（中央社記者游凱翔台北13日電）國防部官員表示，今年國軍擬啟動與美軍「雙方士官交流」計畫，提升國軍士官聯合作戰能力，預計前往美方聯合作戰訓練中心、不對稱作戰大隊等單位，觀摩美方聯戰士官班授課情形。

中共頻以機艦對台文攻武嚇，除了侵擾台灣西南防空識別區、深入台灣東南方空域外，更頻以假訊息對台認知作戰，已影響區域和平穩定，軍方除了透過對美軍購、自行國造產製武器飛彈、提升官兵訓練強度外，也深化與民主友好國家軍事交流。

台美雙方軍事交流多年，隨著區域情勢的演變，近年交流活動已逐漸浮上檯面。

國防部官員告訴中央社記者，參謀本部曾與美軍實施士官交流，目的是建立雙方士官專業關係，去年12月1日至12月10日，由國防部總士官長潘文清一等長帶隊，與相關士官長及上士赴美，赴太平洋特戰指揮部、印太司令部、太平洋陸軍第25師閃電訓練中心等單位交流。

官員指出，面對共軍威脅，提升士官的聯合作戰能力在未來的新興戰場環境相當重要，美軍近年持續推動各軍種間的聯合作戰訓練。雖然各軍種任務屬性不同，在聯戰訓練會遭遇困難，可從電子資訊共享方面著手，藉此先了解不同軍種作戰模式及語言，再逐步推動實際聯戰訓練。

國軍今年與美軍展開的「雙方士官交流」計畫，將針對各軍種士官相互交流，並且赴美參訪、研討士官教育訓練等做法，滾動式修正未來3年的規劃。赴美參訪部分，預計前往美方聯合作戰訓練中心、不對稱作戰大隊，觀摩美方聯戰士官班授課情形。

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官員指出，美方強調，網路攻擊是作戰重要一環，可能因此對美國造成傷害，因此監測與情報收集相當重要，美方也運用真偽情報、電子訊號干擾及網際網路防護等方式進行，更推動人員一專多能，結合擅長資訊專業的後備軍人，共同提升戰力。

有關交流啟動的時間點、確切推動項目。國防部表示，相關計畫均依規劃期程，持續推動雙方士官交流工作，以鞏固合作關係。（編輯：郭無患）1110413