中共未棄武統 蔡明彥：台灣為最壞情況做最好準備

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）台灣駐歐盟代表蔡明彥近日接受英國媒體專訪時未排除中共未來5年軍事攻擊台灣的可能性，並表示台灣必須為戰爭做好準備，這也是政府向民眾及國際民主夥伴傳達的訊息。

蔡明彥說：「我們無法預測它（戰爭）何時、在什麼樣的情況下發生；我們能做的是為最壞情況做最好準備。」

蔡明彥近日接受英國廣播公司（BBC）深度訪談節目HARDtalk專訪，訪談錄音11日上架。

主持人詢問，俄羅斯侵略烏克蘭對台灣有何影響。蔡明彥回應，俄烏戰爭將對全球造成深遠影響，也是對全球的警示，各界看見威權國家可輕易訴諸武力，挑戰以規則為基礎的國際秩序及既定疆界。

蔡明彥說，民主社群此時挺住壓力、提高俄羅斯的侵略代價非常重要，否則其他威權國家，例如中國，將效法俄羅斯，並在周邊區域採取類似作為。他提到，事實上，中國近年持續升高對台灣的軍事恫嚇，例如中共軍機屢侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。

主持人指出烏克蘭和台灣的處境有相同、也有不同之處，包括烏克蘭是國際公認的主權獨立國家，而台灣不是，且多數國家遵循「一中政策」。蔡明彥強調，「一中政策」不同於北京的「一中原則」，「一中政策」並未承認台灣是中國一部分；台灣期待持續與全球理念相近友人深化夥伴關係和實質合作。

對於俄烏戰爭及國際社會的各種反應是否提高共軍侵台機率，蔡明彥說，台灣確實提高警戒，2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，就有約10架共機擾台；此外，共軍持續在台灣海峽練兵，以「熟悉戰場」。北京透過軍事動作持續提醒台灣，從未放棄武力統一這個選項。

蔡明彥指出，中國也密切關注俄烏情勢，主要的兩個關切是俄羅斯是否可在不需付出巨大代價的情況下征服烏克蘭，以及國際制裁將對俄羅斯經濟造成多大衝擊。若俄羅斯必須為侵略烏克蘭付出重大代價，則中國勢必會三思。

蔡明彥提到，今年中共將舉行第二十次全國代表大會，總書記習近平研判將成功連任，或許將終身掌權。在這個對中共來說十分關鍵的一年，習近平研判將審慎評估進犯台灣的風險。與此同時，台灣持續提升自我防衛能力，包括發展不對稱戰力。

蔡明彥指出，中共當然有許多軍事資源可運用，包括核武，台灣能做的就是為所有可能的最壞情況盡力做最好準備，包括借助「綜合嚇阻」（Integrated Deterrence）概念，與其他民主國家協調集體行動並善用各項政策工具。

中國的經濟實力遠勝俄羅斯，並與全球經濟高度整合，對於國際社會是否可能不願嚴厲制裁中國，以免損害自身利益，蔡明彥說，台灣的實力也不容小覷，是半導體及資通訊產品重鎮。全球92%先進晶片產能在台灣。

主持人提問，台灣甚至有「矽盾」（silicon shield）一說，意指晶片有助保護台灣免於中國侵略，蔡明彥是否相信這樣的說法。

蔡明彥回應，俄烏戰爭給國際社會的重要啟示之一是供應鏈可影響民主政體安全，各國有必要重整能源、半導體、糧食及其他關鍵產業的供應鏈。

主持人此時很快接下去犀利提問並指出，現實是，跑在歐盟各國前面的立陶宛因為允許設立以台灣為名的代表處，遭中國強力脅迫施壓，這可能讓歐洲避免觸怒中國。

蔡明彥回應，立陶宛是非常勇敢的國家，總是能挺住來自外國敵意勢力的壓力，但中國這次對立陶宛以外的歐盟成員國採取實質上的二級制裁，危害對歐盟至關重要的單一市場原則，導致歐盟向世界貿易組織提訴。此外，蔡明彥提醒，歐盟給予立陶宛許多政治支持。

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在節目尾聲，主持人再次犀利提問，美國總統拜登（Joe Biden）似乎對美方應保衛台灣到什麼程度拿不定主意，去年即發生數次在他發言後，白宮出面「澄清」、「縮回去」的狀況。這是否讓台灣方面擔憂？

蔡明彥說，台美是長期友人，也是印太區域夥伴，美國近5年宣布約15項對台軍售，有助台灣防衛能力現代化。他強調，事實上，台灣認為美國對台灣安全的承諾越來越清晰，俄烏戰爭初期美國派遣軍艦巡防台灣海峽水域並由前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領高階代表團訪問台灣，這些都是例證。（編輯：黃自強）1110413