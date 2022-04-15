拋中正紀念堂轉型 蔣萬安：正面迎戰民進黨汙名化

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨立委蔣萬安日前提出中正紀念堂轉型方案，引發討論，他今天表示，提出此議題就是要正面迎戰民進黨的汙名化，以及透過去威權化來形塑兩位蔣總統的評價，應正視兩位蔣總統對這片土地的貢獻。

備戰台北市長選戰的蔣萬安日前拋出中正紀念堂轉型方案，身為蔣家後代的他表示，應用更高視野、未來性觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，可朝向升級為「台灣建設紀念館」。

蔣萬安今天上午到松山霞海城隍廟參拜時受訪表示，中正紀念堂是所有台北市民共同的記憶，也是歷史的一部分，絕不容許任何政黨、個人、少數官員片面決定如何改變；他提出此議題就是要正面迎戰民進黨的汙名化，以及透過去威權化來形塑兩位蔣總統的評價。

蔣萬安說，故總統蔣中正過去守護中華民國，將台灣建設成反共基地，故總統蔣經國接續建設台灣，晚年推動民主化，這在歷史上，對台灣現今各項的發展，都有目共睹，相關成果大家都看得到，這是歷史的一部分，絕對不容抹滅與扭曲。

蔣萬安也說，他提出這樣的看法，就是要用更高的視野、更宏觀的角度來看待兩位蔣總統對中華民國、台灣這片土地的貢獻。中正紀念堂未來要怎麼做，需要大家共同討論，他提出這議題就是希望社會能夠對話與討論。

媒體詢問，民調顯示蔣萬安在20歲至49歲的支持度落後；蔣萬安說，他要爭取的是各世代、族群的支持，他過去提出的理念、修法、立法，就是希望照顧到各世代，他會持續做，過去如此，未來也是如此；現在國民黨士氣較為低迷，希望留在黨內，持續盡最大的努力，改變外界對國民黨的觀感，這是所有黨員要一起努力的。

此外，談到美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領的資深國會代表團訪問台灣，蔣萬安表示，非常歡迎，希望這股力量化做實質幫助中華民國參與各項的國際組織，也希望能維持這堅強的夥伴關係，繼續保持與美方暢通的溝通管道，反映台灣民眾的心聲。（編輯：謝佳珍）1110415