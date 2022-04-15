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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 政治

蘇利文發言挺台 外交部：持續與美合作維護台海安定

2022/4/15 11:24
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）針對美國白宮國安顧問蘇利文昨天發表友台言論，強調美國政策是採取一切可能措施，確保中國入侵台灣的情形不會發生，外交部今天表達感謝。

外交部向中央社指出，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於14日出席華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）活動時表示，烏克蘭與台灣情況並不相同，美國與台灣關係是基於「台灣關係法」，美國關切中國片面改變現狀的意圖，並強調任何形式的侵略都是不可接受，美國政策是採取一切可能措施，確保中國入侵台灣的情形不會發生。

對於美國政府國安高層官員重申對台灣安全的堅定支持，外交部表達由衷感謝。

外交部表示，面對威權主義擴張對國際和平穩定帶來的威脅日增，台灣政府始終堅定捍衛台灣的自由民主與人民安全，並不斷提升自我防衛能力。

外交部說，美國政府多次強調對台灣的支持堅若磐石，並採取實際行動力挺台灣。政府會持續與美國等理念相近國家合作，維護台海安定，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。（編輯：翟思嘉）1110415

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