鄭乾龍控不公退初選 民進黨花蓮縣黨部：依規辦理

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）民進黨花蓮縣黨內縣議員第3選區4搶2，前議員鄭乾龍不滿提名席次太少、採黨員投票等，控提名作業不公，宣布退出初選。黨部回應，所有決議均送中央核備，全依規定辦理。

花蓮縣議員選舉第3選區涵蓋吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鄉、光復鄉、豐濱鄉及萬榮鄉等6鄉鎮，共9席議員，民進黨僅1席，現任議員黃振富因家庭因素未登記尋求連任。

下屆選舉民進黨預計提名2人，共4人領表登記，分別為前議員鄭乾龍、現任吉安民代蘇文將、立委范雲服務處副主任王格致及前立委蕭美琴服務處助理林則葹，競爭激烈。

民進黨花蓮縣黨部5月22日將舉行黨內初選，採黨員投票方式進行，放寬限制黨員入黨1年以上、繳清常年黨費及戶籍位於第3選區者，皆有投票資格。

鄭乾龍15日發布正式退出初選登記聲明，他認為縣黨部罔顧2014年第3選區有當選3席的實力，只提名2席，且黨中央對地方縣市議員初選決議應採全民調，黨部執意採黨員投票、還變更入黨2年資格規定，放寬滿1年即可投票，質疑提名作業為特定候選人量身訂做。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊今天接受媒體聯訪指出，所有決議都經黨部執委會討論，送中央核備，全依規定辦理，經多次開會討論，評估第3選區機會不多，有別於上屆選舉過度樂觀，這是相對謹慎，保守提名2席最好都是能夠當選。

陳景豊表示，因登記踴躍，執委會討論後開特例，登記者在4月19日前同意退出，會全額返還登記費及保證金共新台幣20萬元，經黨部溝通，鄭乾龍同意退出，初選共3人候選。

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陳景豊指出，花蓮選舉區和外縣市不同，有7成多選民結構支持藍營，考量全民調可能會被藍營逆向操作，且家用電話局限性、代表性不足，認為有意願參選的黨員，有必要經營自己的組織結構，讓民進黨在花蓮基層更扎實，所以採黨員投票。

除了黨內初選，5月22日將同步舉辦黨職改選，應選出1名新任主委、3名全國黨代表及25名縣黨員代表，民進黨花蓮縣黨部指出，具投票權共2236人，因是同額選舉，1票就能當選。（編輯：謝雅竹）1110416