母雞效應外溢 蔣萬安跨區幫新北桃園議員拜票

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（中央社記者王承中台北17日電）國民黨議員初選起跑，備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安今天表示，他非常樂意幫忙新人。知情人士指出，不僅台北市，包含新北、桃園都有議員擬參選人請託；桃園市議員擬參選人凌濤表示，已請蔣萬安幫忙錄製語音拜票。

國民黨內台北市議員初選已開始，不少議員擬參選人找中廣董事長趙少康、前黨主席江啟臣等黨內大咖站台，卻未見備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安身影，引發外界討論。

對此，蔣萬安今天出席台北科技盃愛地球公益路跑活動受訪時澄清，國民黨現正進行議員新人初選，只要新人願意找他幫忙，他都非常樂意，這是毫無疑問的；他表示，都有幫新人錄製電話語音拜票以及其他實體合作，都有在進行。

知情人士指出，國民黨各區議員初選正在進行，蔣萬安辦公室接到許多語音拜票錄製邀請，除台北市議員擬參選人外，也有收到新北、桃園的擬參選人請託；目前相關作業都持續進行，接下來會依照不同候選人的選舉需求，在指定時段露出。

爭取桃園市第一選區議員提名的國民黨文傳會前主委凌濤今天表示，有拜託蔣萬安幫忙錄製電話語音拜票，蔣萬安形象與路線，在中間選民、年輕都會小家庭擁有相當高支持；桃園區人口結構很年輕，打出蔣萬安牌，就是希望爭取桃園選民支持一個新世代監督力量。

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據了解，投入台北市士林北投區議員初選的國民黨文傳會副主委黃子哲，以及投入台北市大安文山區議員初選的國民黨副發言人楊植斗等人，都已請蔣萬安幫忙錄製電話語音拜票，並獲得蔣萬安應允。

有國民黨台北市議員擬參選人私下指出，大家並非不找蔣萬安幫忙，而是在基層都曾與蔣萬安共事過，彼此都有交情，私下默契是不希望在初選就產生裂痕，影響市長選戰；既然蔣萬安已公開對外表示願意幫忙，相信未來一定會有更多新人尋求合作。（編輯：蘇志宗）1110417