桃園市長提名 黃健庭：人選要能贏絕無口袋名單

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（中央社記者王承中台北19日電）國民黨布局桃園市長選戰出現爭議，日前更傳出已要徵召立委呂玉玲。國民黨秘書長黃健庭今天表示，沒有所謂的口袋名單，能贏得選戰就是黨要的人，黨中央也從未說過要提名呂玉玲。現在民進黨都沒出牌，國民黨沒道理要先出牌。

國民黨籍台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，但黃健庭說，在徵詢地方及參考民調後，基本上已排除羅智強的提名，並稱羅智強民調最弱。國民黨主席朱立倫則表示，黨中央會持續做科學民調，最重要的是一定要提出最強的候選人。

黃健庭今天在接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪，針對桃園市長選戰，他表示，黨中央沒有所謂的口袋名單，只要能贏得選戰就是黨要的人。現在打選戰，陸戰、空戰都要有，缺一不可，如果無法往外拓展票源，也不是黨要的人，有很大聲量卻沒有地方支持，選舉可能也很困難。

他指出， 在桃園市長選戰中，黨中央從未說過要提名呂玉玲，現在民進黨也還沒有出牌，國民黨沒有道理要先決定提名誰，也不需要把最後的人選侷限在現在願意參加初選的人中。

黃健庭指出，日前他在記者會上提到選策會已經排除羅智強，並非衝著羅智強當天宣布參選，他早在3月跟羅智強見面時，就已轉達選策會認為在桃園市長選戰中，沒有足夠提名羅智強的條件。因為羅智強的民調不是最高，徵詢地方意見領袖，也發現羅智強在地方上有很大的阻力。

黃健庭表示，黨中央曾一一徵詢黨籍議員的看法，表達願意支持羅智強的比例非常低，有些除支持羅智強外，也支持國民黨立委魯明哲，這就是他之前講到羅智強在地方很弱的原因，這不是他主觀認定，而是經過選策會的評估，以及徵詢地方議員所做出來的。

對於外界認為為何不辦場初選就好，黃健庭說，辦初選反而對黨中央最輕鬆，但初選結果是否真能把問題解決。民調易被敵對陣營灌票，導致民調失真，且初選也會造成撕裂，表面上看似公平，但常常是不負責任的作法，民進黨也是除非不得已才舉辦初選，過程中也是殺得刀刀見骨。

黃健庭表示，被提名的縣市長參選人必須要扮演母雞，要跟小雞們互相拉抬，才能贏得勝選，這是選舉很簡單的道理，聲量雖然是參考指標，但絕非就一定能打遍天下，還必須要能團結地方。（編輯：林興盟）1110419