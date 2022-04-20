推金字塔型訴訟 司法院：持續精進完備程序保障

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（中央社記者王揚宇台北20日電）司法院推動金字塔型訴訟，立委與民團質疑配套是否完備。司法院秘書長林輝煌說，建構金塔型訴訟制度是司法改革國是會議的共識，會持續落實精進，保障人民權益。

金字塔型訴訟制度是將訴訟資源儘量分配於訴訟最基層的第一審，至於終審法院則只專注於法律爭議的處理及法律見解的統一，形成底寬上尖的資源分布，形似金字塔。

立法院司法及法制委員會今天召開「落實司法改革建構金字塔型訴訟制度」公聽會。會上討論，根據司改國是會議結論，堅實事實審應為限縮上訴改革的前提要件，但在強化事實審等改革尚未完備前，推動民、刑事第三審嚴格法律審制度，會否傷害民眾的上訴權。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委陳以信說，目前事實審尚未堅實，急於推動訴訟金字塔改革限縮第三審，時機上恐怕不宜，司改應兼顧訴訟改革與民眾權益的衡平。

國民黨立委楊瓊瓔表示，一審為事實審，在認定上必須更全面、詳盡，但要詳實就會比較耗時，因此法官員額需要一定比例的提升，讓人力充足。

民間司法改革基金會董事長林永頌說，民間司改會沒有反對建立金字塔制度，但如果沒有堅強的事實審下，只限制上訴門檻，這樣的訴訟制度改革恐製造更多冤錯案，對人民來說這不是改革，希望司法院好好跟各界對話。

司法院所提書面意見報告指出，這次民事訴訟法修法，增訂專家參與制度、計畫審理制度，均有助於強化事實審及促進集中審理。

司法院強調，會持續落實、精進金字塔結構，使第一審程序更加充實，並貫徹第二審嚴格續審及第三審嚴格法律審的目標，使各審級發揮應有功能，提供人民更完備的程序保障。

在刑事訴訟部分，司法院表示，司法院最新草案採「第三審嚴格法律審兼許可上訴制」的同時，適度放寬上訴門檻；為使事實審更加完備，導入續審制及強化準備程序的改革。期盼立法院能夠審議通過，為新一代司法改革跨出的關鍵一步。

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出席公聽會的法務部次長蔡碧仲說，司法院研提刑事訴訟法修正草案所規劃的第三審訴訟程序改革方向，與現行刑事訴訟法制差異甚大，也應釐清最高法院及憲法法庭的定位與職權等；此外，建議評估採嚴格法律審兼許可上訴制的利弊得失，以及對於人民訴訟權可能造成的影響，再審慎踏出改革的步伐。

司法院民事廳法官廖慧如則說，司法院推動金字塔訴訟，絕對不是為了減輕司法負擔，而是要合理照料全部訴訟當事人的程序利益，讓當事人可以在適當的時候獲得確定的裁判。（編輯：翟思嘉）1110420