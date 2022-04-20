國防部：海巡安平艦將平戰轉換 演練精準武器射擊

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（中央社記者游凱翔台北20日電）為強化戰時作戰能力，海軍與海巡訂定平戰轉換規範，國防部今天表示，海巡安平級艦將在今年「海空軍精準武器射擊」時機，實施精準武器射擊訓練，向國人展示海巡艦艇發揮加裝戰時武器系統的作戰能力。

近年海巡艦艇在造艦階段，均會將平戰轉換概念納入規劃，例如海巡署安平級安平艦的構型，就是以海軍沱江級艦為藍圖進行改良並設計，除了鎮海火箭彈外，也預留空間、管線供海軍雄風飛彈使用。

另外，立法院去年11月三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」中，除了將全力推動國造飛彈及艦艇等裝備外，其中一項便是「海巡艦艇加裝戰時武器系統」，內容為加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備，於112年至115年執行，以應對中共商船艦隊、漁船等海上民兵。

根據國防部今天送抵立法院外交及國防委員會最新的預算解凍報告書中指出，國防部在作戰時期因軍事需要，依國防法規定可將其他依法成立的武裝團隊，納入作戰序列運用，因此經行政院許可後，將海洋委員會海巡署及所屬機關納軍事作戰體系，進行制海作戰任務。

國防部強調，海巡艦艇自今年起，將配合海軍年度精實訓練、海強操演、漢光演習及海空軍精準武器射擊等演訓時機，以達平戰結合訓練的目標。另外，也將在今年的海空軍精準武器射擊時機，由海巡安平級艦實施精準武器射擊訓練，向國人展示海巡艦艇發揮加裝戰時武器系統的作戰能力。

國防部強調，後續將繼續配合年度重大演訓，落實海巡艦艇與交流人員的各項訓練，並採取循序漸進方式訓練，提升海巡作戰能力。

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針對海巡署在戰時的任務，國防部提到，海巡署艦隊分署戰時協助各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送，與海軍兵力共同執行聯合制海，並協助陸軍執行聯合國土防衛等任務。

國防部提到，海軍與海巡署所簽署的「海上任務綜合支援協定書」，內容為支援海巡人員所需的教育訓練與後勤維護保養能量，並提供共231班次教育訓練外，也提供戰鬥系統工廠作業人員協助海巡艦、武器等後勤保養。（編輯：翟思嘉）1110420