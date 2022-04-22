國民黨籲補助3劑令業者損失 蔣萬安提防疫3建議

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）中央流行疫情指揮中心日前宣布民眾未來參加團體旅遊需接種3劑疫苗，國民黨今天表示，此政策重創了健身房業者、旅行社業者、旅館業者、遊覽車業者，政府應補助業者相關經濟損失。

備戰台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安上午受訪表示，這波疫情剛起時，他呼籲政府趕快擬定輕症居家照護的政策，日前提出「以篩代隔」的想法，指揮中心也願意採納，接下來是要如何做到輕重症分流，維持醫療量能，讓民眾維持正常生活。

蔣萬安強調，中央流行疫情指揮中心現在有3件事要立刻做，包括趕快提高長者的疫苗覆蓋率，以及讓醫療人力做輕重症分流，來確保醫療量能；同時也應趕快擴大防疫車隊編制，讓民眾一有需要就叫得到車。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

國民黨今天邀請台北市旅館商業同業公會理事長韋建華、旅行業品質保障協會發言人李奇嶽、遊覽車品質保障協會榮譽理事長鄭春綢、常務理事邱喬菁等旅遊業代表召開記者會，表達業界心聲，也呼籲指揮中心應做好橫向溝通，在各項防疫工作上規劃完整配套，別讓旅遊業者手足無措，還平白蒙受經濟損失。

國民黨副秘書長王育敏說，指揮中心的「3劑令」，像射出3箭，放倒了健身房業者、旅行社業者、旅館業者、遊覽車業者，重創大家營運空間；國民黨要譴責指揮中心行事粗暴與專斷，指揮中心決策前應召開相關會議，但交通部長王國材卻是看報紙才知道這件事，表示指揮中心完全沒開會商議，這樣片面、專斷的決定，會對旅行業者產生多大衝擊。

王育敏強調，3劑令重創旅遊業等業者，因此政府應盡速介入協調旅行社與旅宿業者之間的退費糾紛，提供具體協助；應設法補助旅遊業者因為草率決策而蒙受的相關經濟損失；以及應儘速建立與旅遊業者的溝通平台與SOP，以利業者因應防疫規劃。

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鄭春綢則代表遊覽車全國聯合會提出6項訴求，包括燃料稅金減徵、紓困貸款展延2年、勞工薪資補貼、出車率營收銳減補貼、免徵綜所稅、防疫物資補貼日期展延等；她表示，遊覽車業並非貪婪產業，只是表達經營者在疫情下的壓力，希望政府能夠救急馳援。

李奇嶽說，之前政府一宣布政策，大概團體旅遊退團率就約有5成，到了昨天將近3000人確診，現在旅行團整個已經退掉8成以上，明天大家可以到風景區的停車場看看，會發現沒有幾乎沒有遊覽車了，都已停在車廠了；當旅行社訂單沒有了，其他連動的產業也會受到影響。（編輯：翟思嘉）1110422