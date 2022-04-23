更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

俄烏殷鑑 時力立委與民團合辦全民國防工作坊

2022/4/23 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北23日電）俄烏戰爭未止，時代力量立委邱顯智、王婉諭發起的「行動時代」辦公室，今天與台灣急救者教育協會合辦「全民國防工作坊，急救、避難與逃生」活動，並建議全民國防手冊應該要區分不同年齡層，並涵蓋基礎救護知識、

行動時代辦公室立委邱顯智、王婉諭上午舉行記者會指出，工作坊編撰類似民間版的全民國防手冊，內容將各種不同想定區分為平時與戰時，例如在火災篇章，戰時產生的火場濃煙，除了一般火警碳粒子外，可能還有神經化學毒劑、炸藥燃燒後等劇毒氣體，且家園遭砲擊後產生的火警，可能因巨大衝擊讓緊急照明設施停擺、各樓層的防火區遭破壞等情事。

國防部日前公布全民國防手冊範本，部分內容遭質疑 與戰爭實況不符，王婉諭對此表示，全民國防手冊的內容沒有貼近實況，例如很多長者不熟悉智慧型手機等數位科技產品，因此全民國防手冊應該要區分不同年齡層，甚至涵蓋基礎救護知識、如何辨識共軍等內容，這些都是未來可以檢討的方向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王婉諭認為，過去認為全民國防是遙不可及的議題，但俄羅斯與烏克蘭戰爭發生後，全民國防顯得非常重要，但過去台灣民眾除了到軍隊接受軍事訓練外，其實很少有相關知識與能力養成。

邱顯智以自身經歷為例，自家大樓在幾年前的深夜發生火警，他半夜抱著孩子在濃煙中逃生時，才開始思考「該如何在危難時抱著孩子逃生」，因為孩童生理機能可能無法在濃煙惡劣環境下存活，全國民眾都應該具備這樣的基本知識，這也是今天舉行全民國防工作坊的目的。（編輯：郭無患）1110423

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載