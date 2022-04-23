俄烏殷鑑 時力立委與民團合辦全民國防工作坊

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（中央社記者游凱翔台北23日電）俄烏戰爭未止，時代力量立委邱顯智、王婉諭發起的「行動時代」辦公室，今天與台灣急救者教育協會合辦「全民國防工作坊，急救、避難與逃生」活動，並建議全民國防手冊應該要區分不同年齡層，並涵蓋基礎救護知識、

行動時代辦公室立委邱顯智、王婉諭上午舉行記者會指出，工作坊編撰類似民間版的全民國防手冊，內容將各種不同想定區分為平時與戰時，例如在火災篇章，戰時產生的火場濃煙，除了一般火警碳粒子外，可能還有神經化學毒劑、炸藥燃燒後等劇毒氣體，且家園遭砲擊後產生的火警，可能因巨大衝擊讓緊急照明設施停擺、各樓層的防火區遭破壞等情事。

國防部日前公布全民國防手冊範本，部分內容遭質疑 與戰爭實況不符，王婉諭對此表示，全民國防手冊的內容沒有貼近實況，例如很多長者不熟悉智慧型手機等數位科技產品，因此全民國防手冊應該要區分不同年齡層，甚至涵蓋基礎救護知識、如何辨識共軍等內容，這些都是未來可以檢討的方向。

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王婉諭認為，過去認為全民國防是遙不可及的議題，但俄羅斯與烏克蘭戰爭發生後，全民國防顯得非常重要，但過去台灣民眾除了到軍隊接受軍事訓練外，其實很少有相關知識與能力養成。

邱顯智以自身經歷為例，自家大樓在幾年前的深夜發生火警，他半夜抱著孩子在濃煙中逃生時，才開始思考「該如何在危難時抱著孩子逃生」，因為孩童生理機能可能無法在濃煙惡劣環境下存活，全國民眾都應該具備這樣的基本知識，這也是今天舉行全民國防工作坊的目的。（編輯：郭無患）1110423