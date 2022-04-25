外交部：援烏克蘭物資作業沒有卡卡 已超過350噸

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（中央社記者游凱翔台北25日電）外交部對外募集物資援助烏克蘭，外交部今天表示，已在最快時間完成整理及包裝，並配合國際運輸能量陸續分批運送超過350噸物資至烏克蘭，不僅沒有「卡卡的」，也沒有物資堆滿外交部地下室情事。

外交部下午在官方網站「最新消息」專區表示，近期有特定媒體就台灣援助烏克蘭一事，持續進行未經查證的報導及不實評論，外交部表達強烈遺憾。也附「卡卡的愛心」、「外交部募650噸物資援烏克蘭 但2.4億運費誰出還喬不定」新聞連結。

外交部澄清，針對援助烏克蘭捐款及物資運送事宜，外交部前已數度就相關規劃、處理情形及執行進度對外公開說明，樂見媒體本於職責監督政府，但特定媒體持續進行未經查證報導及發表不實評論，傷害並貶抑民眾對援助烏克蘭的善心，及外交部人員、志工執行援助工作的努力，外交部對此表達強烈遺憾，期盼特定媒體報導及評論善盡社會責任。

外交部表示，「賑濟烏克蘭專戶」1日已停止對外勸募，特定媒體報導「第二波又募到八百萬美元」說法純屬無中生有。目前外交部未有重啟勸募規劃，並將適時對外公布賑濟專戶剩餘款項運用情形，以昭公信，確保民眾善款均獲妥善運用、發揮最大效益。

外交部說明，由於民眾及企業組織踴躍捐輸大批愛心物資，在相關人員投入下，已在最快時間內完成物資整理及包裝工作，並配合目前國際運輸能量，已陸續分批運送超過350噸物資至斯洛伐克及波蘭，再經由相關國家協助轉送至烏克蘭境內，且相關空運作業持續順利進行中，不僅沒有「卡卡的」，也沒有媒體報導「物資堆滿外交部地下室、不知如何送交烏克蘭」的情形。

也針特定媒體指稱「行政院對外交部請求金援，幫忙的意願不高」、「大批援烏物資有些暫存在桃園倉儲，外交部有要多付一筆倉儲費用」、「這件事是外交部捅出的大婁子」等荒謬報導感到遺憾。

外交部表示，目前物資捐贈所衍生相關費用，外交部均優先以自有預算支應，並未向行政院提出運費的請求，自然沒有行政院拒絕協助經費情形，且廠商也善盡社會責任，主動吸收衍生的倉儲費用，未向外交部要求額外倉儲款項。

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外交部強調，民眾、企業界及善心人士的慷慨付出，並以具體行動展現對烏國的支持令人感動，絕非以金錢數字衡量，外交部將不負使命，務必將民眾捐贈的愛心物資及早送到烏國需要人民的手中，且有別支持或暗助俄羅斯的特定威權國家，台灣作為世界一股良善力量，將支持「善的循環」持續擴大。

外交部表示，台灣希望能盡棉薄之力，協助烏克蘭人民早日度過難關，脫離戰爭苦難。台灣人民的愛心，已經受到舉世讚賞，不容特定媒體惡意扭曲或抹黑。（編輯：蘇志宗）1110425