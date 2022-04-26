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漢光演習兵推參酌俄烏戰爭啟示 實施實兵操演

2022/4/26 15:20
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（中央社記者黃雅詩台北26日電）國防部今天公布，今年「漢光38號」演習將以共軍各種可能犯台行動為想定基礎，參酌俄烏戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」研討戰備議題，並舉行5天4夜實兵、實裝，以及部分實彈操演任務。

國防部發布新聞稿指出，今年「漢光38號」演習，將區分為5月份的「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以及7月份「實兵演習」2個階段實施。

國防部指出，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」想定將以近年來共軍各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」研討各項戰備議題。「實兵演習」則延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，舉行5天4夜實兵、實裝、部分實彈的操演任務。

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國防部指出，今年漢光演習重點包括「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「整合全民總力支援軍事作戰」、以及「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地」等。

國防部並強調，漢光演習將嚴格遵守防疫規範，所有參演官兵（含動員召集部隊）都會依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，保持社交安全距離，戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫作為，防範疫情感染及確保戰訓任務無虞。（編輯：郭無患）1110426

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