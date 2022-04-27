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立委曝明星學區遷籍亂象 內政部：已違法

2022/4/27 13:30
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（中央社記者王承中台北27日電）民進黨立委羅美玲今天指出，家長為送孩子入明星學校會找遷戶籍仲介，在網路上更有人提供可寄放戶籍，每月收取報酬。內政部次長陳宗彥表示，若是事實，已違反戶籍法規定，內政部會同地方政府合作了解，立即處理。

立法院內政委員會今天審查戶籍法部分條文修正草案，民進黨立委羅美玲在出席質詢時指出，台灣人籍不合一的狀況嚴重，根據主計總處2020人口普查，全國有704萬人的戶籍與現住地不同，是否可能會造成國家在施政上的問題。

列席備詢的陳宗彥表示，戶籍資料的基礎很重要，內政部會加速更新戶籍資料。戶籍是各種政策在判斷跟執行上的依據之一，若人籍資料落差過大，對於政策的擬定會產生差異性。

羅美玲指出，現在民間出現「遷戶籍仲介」的亂象，有些家長為送孩子進入明星學校，就會找這種遷戶籍仲介，而在網路上更有人提供可寄放戶籍，每月收取新台幣1000元至3000元的報酬。

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陳宗彥表示，他是第一次聽說有所謂的遷戶籍仲介。對於羅美玲提出的案例。他指出，如果經查證是事實，已違反戶籍法的規定，內政部會同地方政府合作，了解遷戶籍仲介的亂象，內政部會立即處理。

根據戶籍法第76條規定，申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實之資料者，處3000元以上9000元以下罰鍰。（編輯：翟思嘉）1110427

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