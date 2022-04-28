馬英九：國史館宣揚台灣地位未定論 總統應導正

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）前總統馬英九表示，今天是「舊金山和約」生效和「中日和約」簽訂70週年紀念日；日前，國史館與部分民間智庫合辦座談會，竟公然宣揚台灣地位未定論，總統蔡英文應導正總統府所屬機關的不當作為。

馬英九今天上午透過臉書表示，1943年12月1日，中華民國與美、英兩國同時發表「開羅宣言」，要求「日本竊自中國之領土，如東三省、台灣及澎湖，必須歸還中華民國」；1945年7月26日的「波茨坦公告」第8條規定，「開羅宣言」的條件必須實施；8月6日與9日美軍投下原子彈後，日本天皇在8月15日宣布無條件投降；9月2日，日本在東京灣美國密蘇里軍艦上簽署「日本降書」，接受波茨坦公告。日本降書把開羅宣言與波茨坦公告結合在一起，三約一體。

馬英九說，這些都是戰時同盟國元首在其職權範圍內所做的具體承諾，依國際法當然對該國具有法律效力。從開羅宣言、波茨坦公告到中日和約，都為二戰後台灣歸屬中華民國提供最好的證明；尤其是1952年「中日和約」最重要的效果，就是它的第一號照會，確認該約適用於中華民國現在與未來所有的領土。

但馬英九指出，看到立法院長游錫堃跳出來說，開羅宣言沒有國際法律效力、舊金山和約沒有規範台灣主權；台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內開羅宣言說帖，等同「接受國民黨觀點」。

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馬英九指出，如果這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法的嗎？一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑；國史館身為中華民國最高史政機關，為了迎合執政黨，唱和這樣的言論，適當嗎？中華民國官員公開宣揚台灣地位未定論，讓人非常痛心。

馬英九表示，呼籲蔡總統出面導正此一不當言論，也期盼外交部勿受不當誤導而撤除重要外交文件說帖，各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。（編輯：翟思嘉）1110428