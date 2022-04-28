政院提修法 惡意逼車、高速公路倒車最高罰3.6萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為去年6月國道駕駛惡意逼車造成車禍，除罰款外也吊銷駕照及吊扣牌照3個月。（國道公路警察局提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院會今天通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，未來惡意逼車或是在高速公路違規迴車、倒車等危險駕駛行為最高可處新台幣3萬6000元罰鍰，另也提高對無照駕駛的罰鍰及再犯時的處罰。

「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案將送立法院審議。行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌表示，修法提高無照駕駛及惡意逼車等違規行為罰則，希望更能強化行車安全及秩序。

草案修正重點為提高對「無照駕駛」及「惡意逼車」等行為的處罰，未來無照駕駛小型車、機車，罰鍰上限將從現行1萬2000元提高到2萬4000元；如果5年內再犯，處罰鍰最高額小型車2萬4000元、大型車8萬元；若再犯肇事致人重傷或死亡者，得沒入車輛。

另外，無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重拒檢罰鍰額度為1萬5000元至4萬5000元；草案也增訂汽車駕駛人未領有駕駛執照、駕駛執照吊銷、註銷或吊扣期間駕車，肇事致人重傷或死亡者，除屬終身不得考領駕駛執照情形外，其餘加重為4年內不得考領駕駛執照。

草案也規定，惡意逼車，或是在高速公路違規迴車、倒車、逆向行駛等危險駕駛行為最高可處3萬6000元罰鍰。

另外，草案規範，無照駕駛、惡意逼車或是2輛以上汽車在道路上競駛、競技因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至1/2。

交通部路政司長林福山出席院會後記者會時表示，盼修法能以今年年底實施為目標。

林福山說，18歲以下無照駕駛每年約有3.6萬件，其他年齡層每年約15.6萬件，另外，駕照遭吊銷後的無照駕駛案件數每年則約25.6萬件，這次強化處罰規定，搭配教育宣導與執法強度相信能遏阻違規，對於提升交通安全會有一定程度影響。（編輯：林興盟）1110428