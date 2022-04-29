總統勉創新得獎人：穩定中求成長變局中把握機會

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天出席總統創新獎頒獎典禮表示，最近一期2021世界競爭力調查評比，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中排名第一，在疫情之下，台灣能有這樣的表現，創新精神等是非常關鍵因素，也期勉大家在穩定中追求成長，在變局中把握機會。

「總統創新獎」上午在總統府大禮堂舉行頒獎典禮，總統蔡英文、副總統賴清德都出席，今年得獎由財團法人均一平台教育基金會、經濟部水利署、成大機械工程學系講座教授蔡明祺、旺宏電子董事長吳敏求及彰化縣消防局隊員宋明哲共5名獲獎，由總統頒贈獎座及獎金新台幣200萬元，並與所有得獎人合影。

總統致詞首先向得獎人與團體代表表達最誠摯的祝賀，感謝大家在創新這條路上所的努力與貢獻，希望透過總統創新獎的頒發可以鼓勵更多各行各業的朋友一起投入創新的行列，強化台灣整體的競爭力。

總統說，根據最近一期2021世界競爭力調查評比（IMD）台灣在人口超過2000萬人的經濟體中排名第一，在疫情之下，台灣能有這樣的表現，創新的精神、數位化的發展、社會福利以及凝聚力都是非常關鍵的因素，今天從各位得獎者的成就，可以看到台灣各角落的創新力量，持續在推動國家的進步發展。

總統列舉得獎者的得獎事蹟，她說，均一平台教育基金會董事長呂冠緯帶領團隊與其他教育基金會共同組成台灣第一個教育創新NPO聯合辦公室也就是教育創新合作社，去年她曾參訪並與社員座談交流。教育創新合作社將科技投入教育創新轉型，成立線上教學平台而且協助老師提升數位教學的能力，讓不論是鄉村或都會區只要有需求的小朋友都可以得到幫助。

總統表示，去年台灣面臨最嚴峻的百年大旱，水利署人員署長賴建信帶領之下，除積極清汙也對於積極開發新水源方式，穩定民生及產業用水的供應。

個人組得獎人蔡明祺及吳敏求，總統表示，兩人都對台灣產業發展帶來許多貢獻，蔡明祺在學術界有「馬達蔡」的美譽，過去幾年投入馬達技術的研發與人才的培育，讓產學研界的人才與技術能夠合作，共同提升台灣馬達技術的縱身與廣度。

總統盛讚吳敏求是台灣半導體的領航者之一，首創將數學、統計學等概念導入製程，促進半導體產業鏈的發展，旺宏電子不但在半導體研發技術上表現卓越，更是一個很照顧員工的半導體大廠。

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總統表示，青年組得獎者宋明哲，出於體恤同事與尊重生命，發明全球首創作業型遺體袋，讓罹難者獲得尊重，也降低受難者家屬的衝擊，讓救援人員有完整的保護，更改變數十年消防、海巡的水域救難模式也提升了救災的效率，非常感謝宋明哲的努力付出。

最後，總統再次恭喜所有得獎者，感謝大家對國家社會的貢獻，邁入後疫情時代還有更多更新的挑戰，新的課題當然也代表會有更多新的機會，一起繼續打拚，讓台灣持續在穩定中追求成長、在變局中把握機會。（編輯：蘇志宗）1110429