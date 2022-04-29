瑞典國會通過提案 建議在台設立「瑞典之家」

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩29日專電）瑞典國會昨天以205票同意、80票反對、64票缺席通過外交委員會提案，將建議政府在台灣設立「瑞典之家」（House of Sweden），提升台瑞關係。

這項提案得到在野黨不分黨派全數支持，80張反對票全來自執政的社會民主黨（Social Democratic Party），出席的社會民主黨籍國會議員中只有一位投了同意票，其餘19位則未出席。

曾隨「瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團」來台參訪的瑞典民主黨（Sweden Democratic Party）議員魏馬可（Markus Wiechel）在辯論中表示，對台關係是外交議題中讓他感到很溫暖的一部分。

他譴責社民黨執意維持用Business Sweden的半官方形式跟台灣交往，他表示，在出訪台灣時，並沒有感覺Business Sweden運作地特別好。

他也表示，在台期間，他看見跟台灣關係發展的巨大潛力，他希望政府可以站在民主陣營這邊。魏馬可也重申，台灣是在全球民主指數報告中排名第8的民主國家，有2400萬人口，跟瑞典有相似的民主價值。

另一位曾到台訪問的中間黨（Central Party）議員、也是國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）在辯論中則提出俄羅斯、中國對民主體制的威脅，在這個非常時期，更需要支持台灣。

她表示，瑞典應該跟隨歐盟其他國家的腳步，將經貿辦公室升級，也就是說，設立瑞典之家不是只將現行的Business Sweden改名，而是在經貿關係之外，加入雙方政治上交流，希望能有官方的政治代表進駐。

呂謝婷也說，她在台參訪期間，很多歐盟與其他歐洲國家代表明確對瑞典代表團表示，瑞典可以做更多、瑞典應該有更清楚的意見，瑞典在目前的討論中都是缺席的。她說，歐盟與歐盟國家在台灣的能見度與參與度都遠比瑞典高。

曾多次發言支持台灣民主的自由黨（Liberal Party）議員佛瑟爾（Joar Forssell）則批評，台灣不是中國的一部份，但國會有關台灣的提案卻被放在中國議程底下，他表示，台灣由多個島嶼組成，是獨立自主的民主國家。

他藉機重申支持台灣加入國際組織的立場，也認為台灣的未來應該由台灣人民自己決定。

目前世界上只有一座瑞典之家，位於美國華盛頓特區，建築內除了瑞典駐美大使館外，還有冰島共和國、列支敦士登公國駐美外交使團、以及瑞典商業代表處，是瑞典在全球最具象徵性的外交建築之一。（編輯：林憬屏）1110429