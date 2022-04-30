運動選手疫情下備戰 藍智庫籲設特殊居隔訓練場

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）疫情延續，運動選手備戰面臨諸多困境，國民黨智庫今天表示，若是代表國家出賽者，政府應全額補助出國參賽的防疫相關費用；為了讓選手維持狀態，也應設置特殊居隔訓練場地與訓練計畫。

國民黨智庫、國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天發出新聞稿指出，受疫情衝擊，選手訓練陷入窘境。由國家運動訓練中心預算觀察，109年編列補助國內外移地訓練預計80場次，受疫情影響，移地訓練僅剩24場次，111年更是大幅縮編為30場次。

防疫成本也是選手面臨的難題，陳學聖認為，為減少選手出國比賽的負擔，若是代表國家出賽者應比照東奧，政府應全額補助出國參賽的防疫相關費用，包括PCR篩檢和居隔的費用等。

陳學聖也提到，去年5月19日至7月23日全台三級疫情警戒期間，運動場館關閉，選手苦無訓練場所；運動選手居隔期間也可能無法或沒有場地練習，導致球感或熟練度及體能下降。此外，在訓練和比賽之餘，還要留意避免感染新冠肺炎，承受了不小的心理壓力。

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陳學聖呼籲，在疫情下，為了讓選手能夠維持良好的身體素質和心理狀態，政府應該設計泡泡模式移地訓練，並且設置特殊居隔訓練場地與訓練計畫。

陳學聖指出，為了協助選手戰勝疫情帶來的恐懼，體育主管機關應將心理諮商納入選手的培訓計畫，進一步則是建立運動員專屬的健康諮詢管道，包含身體健康、心理健康；醫院身心科醫師和運動心理師也可透過定期巡迴，提供更多課程和服務給運動員。（編輯：黃瑞弘）1110430