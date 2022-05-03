立委確診 立法院：設備妥善可遠端視訊開會

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委蔡適應、林靜儀確診；立法院今天表示，目前已經採取實體及視訊並行，開會都能正常進行，立委若因居家隔離需要視訊，都已經準備好相關設備，可以遠端開會。

此外，立法院秘書長林志嘉接受中央社記者訪問時說，根據中央流行疫情指揮中心建議，如果立委的確診人數，達到全體立委總數（113席）的1/3時，可以考慮是否休會，而這一切要視朝野黨團協商狀況而定。

蔡適應及林靜儀今天分別在臉書說明確診情形，外界也關注立法院後續運作情形。

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對此，立法院發布新聞稿指出，除希望立委早日康復，也希望大家都能平安健康。目前立法院均依照指揮中心相關指引，隨時滾動檢討防疫措施，在中央防疫「重症求清零、有效管控輕症」、在「正常生活、積極防疫、穩健開放」的原則下，讓國會維持正常運作。

立法院表示，目前立法院已經採取實體及視訊並行，開會都能正常進行，立委若因居隔需要視訊，委員會跟院會也都已經準備好相關設備，已備立委需求可以遠端開會。（編輯：林興盟）1110503