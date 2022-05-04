放寬港專業人士定居 徐國勇：仍在溝通取得共識

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政府原訂5月1日放寬從事專業工作港人可申請在台定居，因民意反彈、立委持保留態度等因素暫緩。民進黨立委王美惠4日質詢時指出，網路傳出行政院長蘇貞昌已經簽核，隨時都能上路消息，對此內政部長徐國勇（圖）表示，目前政府仍在溝通取得共識。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

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（中央社記者王承中台北4日電）政府原訂5月1日放寬從事專業工作港人可申請在台定居，但引起各界疑慮，因而暫緩。民進黨立委王美惠今天質疑，網路上傳言行政院長蘇貞昌已經簽核，隨時都可上路。內政部長徐國勇表示，目前政府仍在溝通取得共識。

為解決港人目前在台居留、定居等相關問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後1年月收入達基本薪資2倍等條件，可申請定居。政府本擬於1日公告新制，因民意反彈、立委持保留態度等因素暫緩。

立法院內政委員會今天審查災害防救法部分條文修正草案，以及內政部、客委會等部會主管預算凍結書面報告案，邀請內政部長徐國勇與相關機關官員列席備詢。

民進黨立委王美惠在質詢時指出，面對中國滲透台灣，相關修法應要審慎評估後才能上路，但昨天在網路傳出行政院長蘇貞昌已經簽核，隨時都能上路的消息。

徐國勇表示，這件事要和相關機關討論，要和社會溝通，也要和立法院溝通，因為立委代表民意，替民意表達有疑慮時，政府也要停下來繼續溝通，現在就是在溝通取得共識中。

王美惠追問，所以這樣是否就是還沒簽核。徐國勇指出，現在就是大家在取得共識中，內政部和陸委會有相關聯繫、協商，立委意見也要聽。

徐國勇說，人民有言論自由，政府盡量和社會溝通，絕對嚴肅對待，但對於人權保護，也是嚴肅對待，要取得共識。（編輯：蘇龍麒）1110504