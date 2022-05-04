漏譯美議員談波音 吳釗燮：收音差我也聽不清楚

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外交部長吳釗燮（右）4日應邀至立法院外交及國防委員會報告備詢，他表示，印太經濟架構（IPEF）是開放的，台灣能參與哪個層面或是用什麼樣的方式參與，都還在爭取中，他認為「台灣理論上會在裡面」。左為經濟部次長陳正祺。中央社記者鄭清元攝 111年5月4日

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）美國聯邦參議員葛瑞姆日前訪台晉見總統蔡英文時，表達希望台灣購買波音787，現場口譯人員未翻譯引發質疑。外交部長吳釗燮說，當天他在場，自己都聽不清楚了，翻譯坐比他遠，相信翻譯也沒有聽很清楚。

外交部政務次長田中光今天在立院備詢時也表示，翻譯人員因為沒聽清楚沒有翻譯到相關句子，「他心裡也覺得很懊悔」，未來或應在口譯後方加裝喇叭，增進收音效果。

吳釗燮今天應邀赴立院以「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出報告並備質詢。國民黨立委江啟臣、陳以信、溫玉霞、洪孟楷都針對聯合報日前報導葛瑞姆（Lindsey Graham）訪台會晤蔡總統時，現場翻譯「漏譯」推銷波音787一事提出質疑。

陳以信表示，他曾當過總統府發言人，出席過多次類似場合，翻譯坐在總統與來賓中間，不可能聽不清楚。

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北美司長徐佑典解釋，當天是蔡總統解除居家隔離後第一場會面，會客場地換到大禮堂舉行，社交距離也加得很大，翻譯沒有被安排坐在中間，是站在角落，現場回音很大，翻譯是站著，沒有座位可以做筆記，所以翻譯狀況有點吃力。

江啟臣詢問政府是否曾要求華航購買波音，吳釗燮說，電話他連打都不敢打，若打電話，就是介入華航的企業行為，「這個事情沒有」。（編輯：黃國倫）1110504