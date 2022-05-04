世衛大會將至 駐關島辦事處處長投書籲挺台參與

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）世界衛生大會（WHA）將登場，駐關島辦事處處長陳盈連投書媒體，呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與。他表示，將台灣排除於世界衛生組織體系之外，已嚴重危害全球健康。

駐關島辦事處今天指出，關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post）、「太平洋日報」（Pacific Daily News），罕見在同日刊出陳盈連投書，呼籲關島各界及世界各國支持台灣以觀察員身分參與今年第75屆世界衛生大會。

陳盈連在投書中強調，「持續將台灣排除於世界衛生組織（WHO）體系之外，已嚴重危害全球健康」。因此，台灣呼籲WHO落實健康基本人權，邀請台灣常態性參與WHO所有會議、活動及機制。

他指出，疫情期間，台灣已捐贈20萬片醫療用口罩、4台體溫熱像儀及500份防疫包給關島政府，駐處並促成中華航空人道包機協助關島病患就醫。一家台灣數位科技公司近期也捐贈智慧醫療平台協助關島紀念醫院抗疫。

陳盈連表示，這些都展現台灣能幫忙且台灣正在幫忙的精神。

第75屆WHA預計22日至28日在瑞士日內瓦舉行。關島議會日前也再次通過決議支持台灣參與WHA。

陳盈連指出，台灣是國際公衛合作體系中不可或缺的夥伴，並強調「疫情無國界，健康人權也無國籍區別」，呼籲WHO邀請台灣參與WHA。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。（編輯：高照芬）1110504