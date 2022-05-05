防疫保單理賠 國民黨團促提指引

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（中央社記者范正祥台北5日電）國內本土疫情持續升溫，防疫保單理賠問題引起關注。國民黨立法院黨團今天呼籲，金管會和中央流行疫情指揮中心應儘快提出防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益，避免成為社會「未爆彈」。

國民黨團召開記者會，副書記長謝衣鳯、鄭正鈐及立委林奕華出席，反映民眾關切防疫保單理賠問題。

謝衣鳯說，希望金管會及指揮中心共同製作防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益。

林奕華表示，應避免防疫保單理賠問題成為社會「未爆彈」。她呼籲，金管會應趕快就現在各種防疫保單進行了解，保障保戶權益，不要讓民眾權益受到損失。

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鄭正鈐指出，關於防疫保單理賠問題，合約怎麼樣定，就應該要遵守，即使現在疫情持續升溫，每天確診人數可能還會攀高，保險公司既然收了民眾保費，就應按照原本合約條件進行理賠，不可找下台階，金管會要站在保障保戶權益的立場。

記者會上，謝衣鳯、鄭正鈐及林奕華也重申黨團主張，呼籲政府儘速提供便宜的快篩試劑給需要的民眾，甚至希望可以免費的提供給全民。鄭正鈐說，以篩代隔的政策，要怎麼走，如果沒有拿出足夠的快篩試劑，其餘都免談。（編輯：蘇志宗）1110505