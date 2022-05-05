防疫保單理賠 國民黨團促提指引
2022/5/5 13:14（5/5 13:36 更新）
國民黨立法院黨團5日舉行記者會，反映民眾關切防疫保單理賠問題。黨團副書記長謝衣鳯（中）、鄭正鈐（右）及立委林奕華（左）呼籲，金融監督管理委員會和中央流行疫情指揮中心應儘快提出防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益。中央社記者范正祥攝 111年5月5日
（中央社記者范正祥台北5日電）國內本土疫情持續升溫，防疫保單理賠問題引起關注。國民黨立法院黨團今天呼籲，金管會和中央流行疫情指揮中心應儘快提出防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益，避免成為社會「未爆彈」。
國民黨團召開記者會，副書記長謝衣鳯、鄭正鈐及立委林奕華出席，反映民眾關切防疫保單理賠問題。
謝衣鳯說，希望金管會及指揮中心共同製作防疫保單理賠指引，保障所有保戶權益。
林奕華表示，應避免防疫保單理賠問題成為社會「未爆彈」。她呼籲，金管會應趕快就現在各種防疫保單進行了解，保障保戶權益，不要讓民眾權益受到損失。
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鄭正鈐指出，關於防疫保單理賠問題，合約怎麼樣定，就應該要遵守，即使現在疫情持續升溫，每天確診人數可能還會攀高，保險公司既然收了民眾保費，就應按照原本合約條件進行理賠，不可找下台階，金管會要站在保障保戶權益的立場。
記者會上，謝衣鳯、鄭正鈐及林奕華也重申黨團主張，呼籲政府儘速提供便宜的快篩試劑給需要的民眾，甚至希望可以免費的提供給全民。鄭正鈐說，以篩代隔的政策，要怎麼走，如果沒有拿出足夠的快篩試劑，其餘都免談。（編輯：蘇志宗）1110505
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